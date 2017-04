Tako pri svojem delu 'trpi'

A post shared by Doutzen Kroes (@doutzen) on Mar 31, 2017 at 5:59am PDT

Doutzen Kroes vikend preživlja v Parizu, kjer snema reklamo za znano francosko kozmetično hišo L'Oreal. 32-letna manekenka je s svojim videzom hitro pritegnila radovedne poglede mimoidočih in paparacev. Za to priložnost je imela oblečeno dolgo široko belo jopico in visoke sive škornje, ki segajo čez koleno.

Slavna manekenka, rojena na Nizozemskem, je bila videti senzacionalno, v nedavnem intervjuju pa je povedala, da je bila v otroštvu veliko v naravi.

''Vsak dan sem v šolo kolesarila, naredila sem približno 25 kilometrov v obe strani. Moja mama je govorila, če greš na kolo, boš postala močnejša. Mislim, da je to res. Na podeželju sem bila ves čas zunaj, bila sem bolj fantovsko dekle. Nikoli nisem razmišljala o svojem videzu. Nismo imeli družbenih omrežjih, tako da nismo mogli videti drugih deklet in fotografij iz revij. Nismo kupovali veliko revij. Moja starša sta brala samo časopis,'' je povedala Doutzen, ki je objavila eno fotografijo iz zakulisja snemanja in eno, na kateri si je po napornem snemanju privoščila odmor za kavo. Kot kaže, zvezdnica zelo uživa v svojem delu.



Nato pa je navdušila še s črno-belo fotografijo, s katero je v ospredje postavila svojo zadnjico in noge.

Doutzen ima z možem didžejem Jamesom Sunneryjem dva otroka, sina Phyllona in dve leti staro hčerko Mylleno.