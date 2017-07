Tako se na jezeru hladi zapeljiva zvezdnica

A post shared by Sophia Bush (@sophiabush) on Jun 28, 2017 at 3:42pm PDT

Sophia Bush (Foto: AP)

V poletni vročini se nekateri zvezdniki zadržujejo ob jezerih, ki so prijetna osvežitev. Med njimi je tudi igralka Sophia Bush, ki bo 8. julija dopolnila 35 let. Zvezdnica se je v družbi prijateljev odpravila na jezero, kjer si je privoščila kratek oddih. S svojimi oboževalci na Instagramu, kjer ima tri milijone sledilcev, se je pohvalila z novimi sončnimi očali, a nekateri so bolj kot na očala bili pozorni na njeno zapeljivo postavo v kopalkah. V komentarjih so pohvalili njene obline ter med drugim zapisali, da ji enodelne kopalke odlično pristajajo in da je v njih čudovita.

34-letna Američanka, ki je nastopala tudi v uspešni seriji One Tree Hill, si je na dopustu privoščila tudi ''wakeboarding'' oz. deskanje na vodi. Glede na objavljeni fotografiji njenih vodnih aktivnosti lahko rečemo, da je pri tem tudi zelo uživala.

Serijo Chicaška policija lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 21.50 na BRIO.

Po vročih gasilcih prihajajo postavni detektivi

V preteklosti smo že lahko spremljali serijo Gasilci v Chicagu, zdaj pa na televizijske zaslone, natančneje na BRIO, prihajajo njihovi kolegi detektivi, ki smo jih lahko zasledili tudi v omenjeni seriji. V novi seriji Chicaška policija bo igralka Sophia Bush v vlogi detektivke Erin Lindsay skupaj z ekipo detektivov 21. okrožne policijske postaje v Chicagu pod vodstvom Hanka Voughta reševala hude zločine, kot so organiziran kriminal, droge ter umori vplivnežev. Poleg Sophie v seriji nastopajo še Jason Beghe, Jon Seda, Jesse Lee Soffer in drugi.