Tako zelo predan vlogi, da si je zlomil obe roki

Čeprav je znan po akcijskih filmih, pa se je Jeremy Renner tokrat poškodoval pri snemanju komedije. (Foto: AP)

46-letni igralec Jeremy Renner je znan po tem, da se zelo preda vlogi in mnogo akcijskih prizorov posname kar sam. Zdaj pa se je zaradi tega poškodoval. Zdrobil si je desni komolec in nalomil levo zapestje. A kot kaže, ni kaj preveč potrt ali zaskrbljen. "To se pač zgodi. To je del službe," je dejal glede poškodb.

Igralec si je zlomil obe roki. (Foto: Backgrid)

Čeprav ga bo kmalu mogoče videti v najnovejšemu delu priljubljene franšize Maščevalci, pa si, ironično, poškodbe ni pridelal na snemanju tega akcijskega filma, temveč med snemanjem komedije Tag, v kateri igrajo tudi Hannibal Buress, Ed Helms, Isla Fisher in Rashida Jones.

"To ni akcijski film, v njem ni prav veliko akcijskih scen, komedija je. Pa ima vseeno čisto malo akcijskih vložkov," je pojasnil in očitno so bili dovolj. "Težko se zjutraj oblečem. Ne morem si zavezati čevljev, ampak drugače gre," je dejal. Dodal je, da počne vse, da bi čim prej okreval.