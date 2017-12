Takole se je razveselila 100.000 sledilcev

52-letna igralka Elizabeth Hurley je na priljubljenem družbenem omrežju Instagram dosegla pomembni mejnik: na profilu svoje znamke kopalk in oblačil za plažo Elizabeth Hurley Beach ji sledi že 100.000 oboževalcev.

Sicer je ta številka precej manjša od tistih, s katerimi se ponaša deseterica najbolj priljubljenih zvezdnikov Instagrama in jim kraljuje Selena Gomez s 130 milijoni, a Liz ni bila zato ni bila nič manj vesela. Pravzaprav je od veselja kar poskočila, in to seveda v kopalkah, ki so njene najljubše Instagram oblačilo, sodeč po objavah, s katerimi razveseljuje svoje oboževalce. "To! 100.000 sledilcev strani Elizabeth Hurley Beach," je pripisala.

Igralka ima sicer na svojem uradnem profilu 761.000 sledilcev.

Seveda ni presenečenje, da je njena znamka zbrala toliko všečkov, saj redno skrbi za promocijo z objavljanjem čudovitih fotografij v kopalkah.

Poleti je bila igralka zaposlena s snemanjem nadvse uspešne nadaljevanke Kraljeva družina (The Royals), zdaj pa si lahko vendarle privošči čas za uživanje na plaži. In čeprav nas trenutno precej zebe, nas lahko vsaj malo ogrejejo zvezdničine vroče fotografije.

Ker ima tako natrpan urnik, pa je odkrito priznala, da nima časa za zvezo. "Ko snemam, ne hodim ven. Sploh nič. Stopim skozi vrata hiše in grem naravnost v posteljo," je pojasnila. Tipični snemalni dan pri omenjeni seriji je namreč dolg kar 16 ur.

Je pa igralka še vedno v stiku s svojim nekdanjim partnerjem, lomilcem ženskih src Hughom Grantom. "Če je nekdo čudovita oseba, zakaj se ne bi z njim razumel? Če drug drugemu nikdar nisva storila ničesar slabega?," pravi 52-letnica.

Si je pa zelo blizu tudi s 15-letnim sinom Damianom, ki stopa po njenih stopinjah, saj ima prav tako manjšo vlogo v Kraljevi družini.