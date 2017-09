Takšna je 'najlepša deklica na svetu' zdaj

A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Mar 19, 2016 at 2:02am PDT

Pred desetimi leti je po spletu zavihrala zgornja fotografija šestletne Thylane Blondeau in vsi so jo v en glas označili za najlepšo deklico na svetu. In deset let kasneje je še vedno v modnem svetu. Ima pogodbo z modno agencijo IMG in se lahko pohvali z več kot 1,6 milijona sledilci na Instagramu. Svoj uradni modni debi je zdaj 16-letnica doživela februarja, ko je predstavljala jesensko/zimsko kolekcijo ene največjih modnih znamk Dolce & Gabbana. In tudi milanski teden mode ni mogel miniti brez nje, tam se je pridružila največjim imenom modne industrije.

Takšna je Thylane zdaj:

Hčerka nogometaša Patricka Blondeauja in igralke ter televizijske voditeljice Véronike Loubry je zaslovela že pri štirih letih, ko se je kot otroška manekenka sprehodila po modni brvi za znamko Jean Paul Gaultier, dve leti kasneje pa je pozirala za otroško izdajo revije Vogue.

Njeni modni začetki so bili precej kontroverzni, saj je pozirala na naslovnicah kot odrasla oseba, kar so mnogi označevali za neprimerno. Pri desetih je bila v središču polemike, saj je za revijo Vogue Paris pozirala v odraslih oblačilih in naličena, zato so revijo mnogi ostro obtožili seksualizacije otrok.

Sama pa je v modnem svetu že od nekdaj samo uživala in vztraja, da ni premlada za manekenko. "Kate Moss je s kariero začela pri 15. letih in to je bilo že kar nekaj časa nazaj. Tako da ne, nisem premlada. Če imaš dobro agencijo in ljudi, ki skrbijo zate, je popolno," je pred časom povedala za Teen Vogue.

Vsekakor ostaja ena najlepših deklet na svetu in nedvomno je pred njo bleščeča modna kariera.