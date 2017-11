Takšna je Salma Hayek v resnici

Salma Hayek svoje naravno skodrane lase navadno ravna. (Foto: AP)

51-letna igralka Salma Hayek je z objavo sefija na Instagramu več kot presenetila. Pokazala je, kar pokaže le redko – svoje divje naravne kodre, ki so imeli prav poseben dan, saj so imeli še več volumna kot običajno.

Seveda je igralka prečudovita ne glede na stil pričeske, se pa navadno odloča za ravne ali rahlo valovite lase. "Dan norih las," je pripisala ob fotografijo, in v španščini dodala: "Včasih moji lasje pač ponorijo".

V resnici je zelo skodrana:

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Nov 8, 2017 at 8:45am PST

Pred časom je igralka povedala, da njej mož, milijonar Francois-Henri Pinault obožuje, kadar svojih las ne ukroti in ne zlika, temveč jim pusti, da zasijejo v svoji naravni divji podobi. Sama jo sicer težje sprejema, zato se navadno odloči za likanje, včasih pa izbere tudi lasuljo, kakor je storila na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu. Tam je namreč presenetila z svetlo roza lasuljo, pred dogodkom pa je možu potožila, da ne more na tako prestižen dogodek s svojimi "norimi skodranimi lasmi". In kaj ji je odvrnil? "Ampak to si ti – električna si! Zato imaš takšne lase." A očitno je ni uspel prepričati.

Igralka resnično obožuje hitro spremembo videza in prekrivanje svojih "divjih" las. Pred mesecem je za pariški teden mode izbrala sončno zlato-blond lasuljo.

A post shared by Aura (@auracolorist) on Sep 30, 2017 at 1:25pm PDT

Kaj menite, bi zvezdnica morala svojim lasem privoščiti več svobode?