'Takšne depresije še nisem imel ... moje življenje je bilo zavoženo'

George Michael je umrl na božični dan. (Foto: Reuters)

V 54-letu na lanski božični dan je umrl priljubljeni pevec George Michael, vzrok smrti je bilo odpoved srca zaradi oslabljene srčne mišice. Pevec je še dober mesec pred smrtjo delal na svojem drugem dokumentarnem filmu Freedom, nato pa ga je izdalo srce. Film, ki bi moral priti na televizijske programe že marca, bo zdaj končno prikazan. Še pred samim predvajanjem pa so ustvarjalci že pokazali nekaj odlomkov filma.

Dokumentarni film se bo vrtel okoli njegove glasbe, boja s slavo ter njegovim ljubezenskim življenjem, še posebno o njegovi prvi ljubezni. Pevčeva prva velika ljubezen, Brazilec Anselmo Feleppa, je namreč umrl zaradi aidsa in to ga je zaznamovalo za vse življenje. "Še nikoli nisem imel takšne depresije ... moje življenje je bilo zavoženo," je le nekaj pevčevih besed v dokumentarcu, ko govori o izgubi prve ljubezni, dodal je tudi, da njegove smrti nikoli ni prebolel. Glasbenik je svoji ljubezni posvetil kar nekaj pesmi, med njimi tudi Send Me Someone in Jesus to a Child. Nekateri menijo, da je umrlemu ljubimcu posvetil celoten album Older (1996).

Na koncu dokumentarnega filma pa posnetki pokažejo pevca, ki razmišlja o svojem nagrobnem napisu: "Upam, da ko se ljudje spomnijo name, pomislijo, da sem nekdo, ki je imel nekakšno integriteto. Želim, da se me spomnijo po tem ... toda dvomim v to. Mislim, da je vse samo zapravljanje časa in energije."

Priljubljenega pevca so pokopali marca letos v Londonu, kjer leži ob svoji materi Lesley, ki je umrla pred 20 leti. Michael je v svoji skoraj 40-letni karieri prodal več kot 100 milijonov albumov in si prislužil ogromno nagrad.