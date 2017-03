Takšni sta bili pred desetimi leti

Televizijska voditeljica in hči slavnega Ozzyja Osbournea, Kelly, je delila fotografijo izpred desetih let, na kateri se zabava s takrat 18-letno Adele. Obe zvezdnici sta zasloveli precej mladi in se takrat precej radi zabavali, zato sta se neizogibno na neki zabavi znašli skupaj. Obe sta se do danes precej spremenili.