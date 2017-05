Taylor Swift spet zaljubljena. To je njen novi izbranec

Joe Alwyn (Foto: AP)

Po poročanju časnika The Sun Taylor Swift in Joe Alwyn skrbno čuvata svoje razmerje pred radovednimi očmi javnosti.

27-letna z grammyjem nagrajena glasbenica je najela hišo na severu Londona, kjer preživlja čas s svojim dragim.

Z vlogo Billyja v filmu Billy Lynn’s Long Halftime Walk režiserja Ang Leeja je Joeju uspel preboj v filmskem svetu. ''Lepo je videti, da so ljudje navdušeni … nad menoj,'' je takrat zaradi vse večje pozornosti in prepoznavnosti malo za šalo malo za res dejal za revijo People. A hkrati pripomnil, da je soočenje z novo situacijo zanj nekoliko težja, saj to ni v njegovi naravi.