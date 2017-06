'Telo' se ločuje od miljarderskega moža, so krive druge ženske?

Avstralska lepotica Elle Macpherson se pri 53 letih drugič ločuje. (Foto: AP)

Lepotice Elle Macpherson nekoč niso zaman imenovali The Body (Telo), zdaj, pri 53 letih, pa se je spet znašla na razpotju. Ločuje se od drugega moža Jeffreyja Sofferja, za sabo pa ima celo vrsto propadlih zvez.

Bo kaj srečala idealnega moškega zase? (Foto: AP)

Pri 19 letih, leta 1982, je v St Bartsu spoznala Billyja Joela, ki se je ravno razšel s prvo ženo Elizabeth Weber. Billy je bil tam poleg njen v družbi supermanekenke Christie Brinkley in pevke Whitney Houston. Všeč mu je bila Christie, a ko mu jo je le uspelo povabiti v hotelsko sobo, ga je Elle menda tam že čakala.

Hodila sta kako leto, o njej pa je menda napisal kar nekaj pesmi, me drugim This Night, And So It Goes ter Uptown Girl. A Billyjevo srce je vedno pripadalo dekletu, ki je zaigrala v videspotu za pesem Uptown Girl, Christie Brinkley. Ko je prenehal z Elle, je spt poiskal Christie in se z njo poročil leta 1985, poročena pa sta bila kako desetletje.

Po propadli romanci z Joelom je Elle našla ljubezen v francoskem modnem fotografu Gillesu Bensimonu, ki je bil več kot dve desetletji starejši. Poročila sta se leta 1986, ko je bilo njej 22, njemu pa 43 let. Ločila sta se le tri leta kasneje, leta 1989.

Ker je bil za njo propadel zakon, se z naslednjim moškim ni poročila, ima pa s francoskim finančnikom Arpadom Bussonom dva otroka, Flynna in Cyja, danes stara 19 in 14 let. Čeprav se nikoli nista poročila, so kot družina živeli v okolici Londona skoraj desetletje. Leta 2005 sta najavila, da "sta se odločila, da bosta preživela nekaj časa narazen in razmislila o prihodnosti", kljub temu, da sta se razšla, sta ostala "najboljša prijatelja".

Leta 2009 je začela hoditi z nepremičninskim miljarderjem Jeffreyjem Sofferjem, s katerim se je razšla leta 2012, a sta se čez nekaj mesecev pobotala, ko ju je spet združila njegova nesreča s helikopterjem novembra istega leta. Marca 2013 sta se zaročila , julija 2013 pa poročila na Fidžiju. Samo leto dni kasneje je Elle svoja da sinova preselila iz Londona v Miami, da bi bila bliže njenemu novemu možu, ki ima še tri otroke iz prejšnjega zakona.

A par se zdaj ločuje, saj so njega povezovali z nekaterimi drugimi ženskami, kar je on zanikal in dejal, da gre "samo za prijateljice". Elle pa očitno še vedno (oz. ponovno) čaka na tistega "g. Pravega" ...