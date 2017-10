Temni časi so za njim: lepotec je po dolgih letih našel srečo v ljubezni

Čeprav je njegovo življenje na videz popolno, je za Jamesom Francom precej težkih let, zaznamovanim z odvisnostjo in depresijo. Zdaj kaže, da se mu je vendarle življenje obrnilo na bolje. (Foto: AP)

Žal, dame. 39-letni zvezdniški lepotec James Franco ni več samski. Čeprav je svoje zasebno življenje zelo skriva in ne govori o njem, je zdaj v pogovoru za revijo ES Magazine vendarle razkril, da je že štiri mesece v zvezi z Isabel Pakzad.

Da so med igralcem in publicistko preskočile iskrice, se je namigovalo že julija, ko so ju opazili skupaj na pijači. Takrat so viri dejali, da sta bila že na nekaj zmenkih in namigovali, da sta par.

Zvezdnik je bil sicer glede teme precej molčeč in skrivnosten, a vseeno z veseljem potrdil veselo novico in povedal, da sta skupaj štiri mesece.

Kot kaže, se je po dolgih temnih letih, zaznamovanih z depresijo in bežanjem pred čustvi zanj sreča obrnila na bolje. Sveže zaljubljeni igralec se je namreč pred kratkim za avstralsko izdajo revije GQ razkril, da je novembra lani doživel zlom, ki ga je povzročilo prav pomanjkanje ljubezni v življenju. "Imel sem krizo. Postopoma se je nabiralo, nato pa sem se zaletel v zid," je pojasnil. "Dolgo že nisem bil v zvezi in sem spoznal, kako v resnici bežim pred čustvi in ljudmi. In kako zelo je moja osebnost odvisna od dela," je dejal.

Nazadnje je bil v zvezi z igralko Ahno O’Reilley in sicer res že dolgo nazaj - leta 2011. Priznal je, da se ni bil zmožen ustaliti. "Z nikomer se nisem mogel ustaliti, ker sem bil tako zaposlen sam s sabo. Z nikomer nisem mogel deliti svojega srca. Tako zelo me je bilo strah biti ranljiv, da sem se zaposlil vsako minuto v dnevu, da sem imel izgovor. A se tega nisem zavedal, dokler ni začelo tako boleti," je pojasnil.

Verjetno ga je osamljenost še toliko bolj bolela ob iskrivi in globoki ljubezni brata Davea in njegove žene, igralke Alison Brie:

Ko je zdaj o tej krizi spregovoril še za revijo ES, je povedal, da je zaradi tega odkril, kar mu v življenju v resnici največ pomeni: "Mislim, da se temu reče kriza srednjih let. Nisem ravno kupil Ferrarija ali kaj podobnega, a sem zadel ob zid. Šlo je bolj za ponovno vrednotenje in ugotavljanje, kaj je v resnici pomembno."

Dodal je, da je prešel veliko stopenj, ki jih gredo skozi tudi drugi ob takšnih krizah: "Pri meni je šlo za to, da zmanjšam količino dela in se osredotočim, in ugotovim, čemu želim v resnici posvečati svoj čas."

To ni prvič, da je James odkrito spregovoril o svojih težavah. V začetku meseca se je razgovoril o tem, da je bil v najstniških letih zasvojen z drogami in alkoholom, kar je povzročilo, da je v odraslosti trpel za depresijo. "Imam zelo zasvojljivo osebnost. Ko sem se pri sedemnajstih otresel zasvojenosti z drogami, sem se začel ukvarjati z igro. Tako zelo sem se vrgel v to, da mi je igra postala vse, sploh se z nikomer nisem več družil. Nato pa sem čez deset let spoznal, da sem depresiven. Zunanjemu opazovalcu se zdi moje življenje čudovito – imam kariero in vse to – ampak sem v resnici osamljen," je dejal. Očitno je zdaj vendarle rešil nekaj težav in se izkopal iz najhujšega, svoj čas pa se odločil posvetiti tistemu najdragocenejšemu – ljubezni.