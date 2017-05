Tetovaže (ni)so večne?

Collin Firth nekoč ... (Foto: X17 Agency)

Igralec Colin Farrell je ob povratku iz Cannesa ob pristanku na losangeleškem letališču pokazal svoje roke, na katerih ni več njegovih značilnih tetovaž. Imel jih je šest, med drugim tudi veliko plemensko tetovažo, ki se je raztezala vse od ramena do komolca.

A kaže, da se je 40-letnik odločil, da je čas, da se poslovi od njih. Sicer njegove tetovaže s pomočjo laserskega odstranjevanja izginjajo že dve leti.

... in Colin danes. (Foto: X17 Agency)

Da so njegove tetovaže precej zbledele, so prvič opazili prav v Cannesu pred dvema letoma, ko so ga paparci fotografirali med pitjem kave na balkonu. Colin je zdaj v Cannesu promoviral svoj novi film The Beguiled, v katerem igrajo tudi Kirsten Dunst, Elle Fanning, Sophia Coppola in Nicole Kidman.

Nekoč "poredni fant" je v zadnjih letih tudi sicer precej spremenil svoj življenjski stil. Po rojstvu sina leta 2003 se je s pomočjo klinike za odvajanje odrekel alkoholu, pred kratkim pa je razkril, da s pomočjo joge in zdravega življenjskega stila živi bolj umirjeno. Zdaj je očitno nastopil tudi čas, da to spremembo pokaže tudi navzven, z odstranitvijo tetovaž.