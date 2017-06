'Težko je biti samski po tem, ko si bil tako dolgo v zvezi, prav bedno je'

Jon Hamm (Foto: Reuters)

Igralca Jon Hamm in Jennifer Westfeldt sta se septembra 2015 po 18 letih zveze razšla. Vse od takrat je priljubljeni igralec samski. 46-letni igralec je imel nedavno intervju za revijo InStyle, kjer je iskreno spregovoril o tem, da samski stan ni tako lep, kot je mogoče mislil, da bo.

"Težko je, težko je biti samski po tem, ko si bil tako dolgo v zvezi ... zelo težko, prav bedno je," je zaupal novinarju ter dodal, da ima v sebi še vedno demone iz daljne preteklosti, ki jih rešuje tudi s pomočjo terapije: "Zgodba mojega življenja ni čudovita. Mater sem izgubil, ko sem imel devet let, pri 20 letih sem izgubil še očeta ... nato pa živel pri prijateljih v kleti ... "

Jon in Jennifer sta se začela sestajati leta 1997, mesec dni po tem, ko je Jon prišel z zdravljenja odvisnosti od alkohola, pa sta javila, da se razhajata. Zvezdnika sta skupaj sodelovala tudi v nekaj filmih, med drugim smo ju videli v celovečercih Kissing Jessica Stein, Ira & Abby in Friends With Kids.