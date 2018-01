Težo krone čutila že med kronanjem

25-letna Elizabeta II. (Foto: AP)

2. junija 1953 so v Londonu za novo britansko kraljico slovesno okronali 25-letno Elizabeto II., najstarejšo hčerko kralja Jurija VI. Tako je nanjo padla teža kraljevanja, ki pa jo je med kronanjem čutila tudi na lastni koži. Kraljica je v novem dokumentarnem filmu osvetlila nekaj trenutkov kronanja.

Novinarju je namreč zaupala, da je bila krona, ki jo je nosila, zelo okrona in težka, tehtala je namreč 1,28 kilograma in na trenutke se je bala, da si bo zaradi težke krone zlomila vrat: "Na srečo imava z očetom podobno obliko glave. Ko je krona na glavi, ostane na glavi. Toda med govorom ne smeš pogledati navzdol, če to storiš, si lahko zlomiš vrat."



Krona je bila predelana za njenega očeta Jurija VI. Britanskega. Krasi jo kar 2.868 diamantov, 17 safirjev, 11 smaragdov ter ogromno biserov. Preden pa so Elizabeto kronali, so krono malce popravili, da je delovala bolj ženstveno. Ni pa bila neudobna samo krona, tudi obleka ji je predstavljala majhno težavo. Kajti teža svile, zlatih in srebrnih niti ter biserov ji je otežila hojo na prestol: "Spomnim se trenutka, ko sem prišla do preveč nagubanega dela preproge in se nisem mogla več premakniti."

Kraljica Elizabeta II., ki je leta 2015 postala britanska monarhinja z najdaljšim stažem vladanja, podrla je namreč rekord kraljice Viktorije, ki je vladala 63 let in 216 dni, je še dodala, da je kronanje začetek vladavine in čeprav je nekakšna razstava viteštva in staromodnosti je tudi trenutek, ko oseba postane nekdo, ki bo služil svoji domovini.

Danes 91-letna Elizabeta je sicer prestol zasedla 6. februarja 1952. Zaradi obdobja žalovanja pa so jo okronali šele 16 mesecev pozneje. Slovesne prisege je kot kraljica podala na deževen poletni dan, ko jo je canterburyjski nadškof v Westminstrski opatiji tudi mazilil in ji na glavo položil kraljevo krono. Kronanje britanske monarhinje so takrat prvič prenašali v živo po televiziji. Pred zasloni pa je bilo kar 20 milijonov Britancev.