Lady Gaga se je lani razšla z dolgoletnim fantom, igralcem Taylorjem Kinneyjem, s katerim je bila celo zaročena. Pevka je sicer najprej trdila, da je to le začasni odmor, a mu je po nekaj mesecih vrnila zaročni prstan. Po besedah njenih prijateljev je bilo za glasbenico kar nekaj težkih mesecev, kajti želela si je, da bi njuna ljubezen znova zagorela.

Nato pa je 31-letnica dala ljubezni novo priložnost in se začela dobivati z zastopnikom talentov 48-letnim Christianom Carinom. Pri izmenjevanju nežnosti so ju ujeli februarja na Super Bowlu, spremljal jo je tudi na zabavo po podelitvi grammyjev. Čeprav je pevka tokrat malce bolj previdna, vsaj kar se javnih objav tiče, pa s tem nima težav 48-letni Christian.

Na svojem Instagram profilu je namreč objavil njuno fotografijo, na kateri sta objeta, za njima pa zahaja sonce. Če sama fotografija ni dovolj romantična, pa se je vsem dvignil sladkor, ko je zraven zapisal "YATLOML", kratice za stavek "ti si ljubezen mojega življenja (You Are the Love of My Life).