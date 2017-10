Tiger Woods priznal krivdo, a se izognil zaporni kazni

Tiger Woods je na sodišču priznal krivdo in dobil pogojno kazen. (Foto: AP)

Kot smo že pisali, so Tigerja Woodsa, zmagovalca 14 tekmovanj za lovoriko major maja aretirali zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc. Zdaj se je znašal na sodišču na Floridi, v okrožju Palm Beach, severno od Miamija, pod obtožbo malomarne vožnje, za katero je zagrožena zaporna kazen. A se je 41-letnik zvezdnik golfa pogodil z državnim tožilstvom, kar pomeni, da ne bo šel v zapor, če v enem letu ne bo prekršil pogojne kazni, torej storil podobnega dejanja. V zameno so mu naložili plačilo globe v višini 250 ameriških dolarjev, opraviti bo moral tudi 50 ur družbeno koristnega dela in se udeležiti tečaja varne vožnje oziroma srečanja z žrtvami voznikov, ki so povzročili nesreče ob vožnji pod vplivom različnih sredstev.

V poročilu so policisti zapisali, da je Woods sedel v prižganem vozilu na desnem pasu cestišča. Policist je pristopil k vozilu in ga zbudil, golfist pa je odgovarjal zelo počasi in nerazločno. Woods naj bi sprva policistu dejal, da se vrača iz Los Angelesa, kjer naj bi igral golf. Policija je še zapisala, da je imel težave pri hitrem testu psihofizičnih sposobnosti. Tako na primer ni mogel stati na eni nogi, niti ni mogel samostojno hoditi. Vendar pa alkotest ni pokazal alkohola v krvi.

Policija ga je kljub temu ovadila, da je vozil pod vplivom alkohola oziroma opojnih substanc. Sam je sicer ves čas trdil, da je šlo za nepričakovano reakcijo na predpisana zdravila. V svojem zagovoru je spremenil tudi izjavo, od kod se je vozil in kam je bil namenjen.

V poročilu še piše, da so ga ustavili 29. maja okoli 3. ure po lokalnem času v kraju Jupiter na Floridi in nato odpeljali na pridržanje. Izpustili so ga ob 10.30, pri tem pa je moral podpisati izjavo, da bo sodeloval v nadaljnji preiskavi. Izsledki toksikološkega poročila kažejo, da je imel najboljši golfist vseh časov v krvi sledi petih zelo močnih zdravil oziroma opojnih snovi. V njegovi krvi so našli sledi močnega zdravila proti bolečinam hydromorphone, zdravila proti tesnobi alprazolam (Xanax), zdravila proti nespečnosti zolpidem (Ambien) ter sledi droge kanabis oziroma THC.

Woods je možem v modrem ob aretaciji dejal, da je zdravila vzel zaradi bolečin v hrbtu. Od leta 2014 je prestal štiri operacije, nazadnje aprila, zadnjič je na tekmovanju palico vihtel januarja letos v Dubaju, ko je odstopil zaradi bolečin v hrbtu. Od njegove zadnje zmage so minila že štiri leta. V skladu z dogovorom s tožilstvom bo Woods v času enoletne pogojne obsodbe podvržen občasnim testom za prisotnost drog in alkohola, prav tako se bo moral vključiti v terapijo oziroma svetovalni program proti odvisnostim. Obvezal se je tudi, da ne bo užival in posedoval alkohola, drog ali psihoaktivnih zdravil, zdravila pa bo lahko posedoval oziroma jih užival le, če mu bo tako predpisal zdravnik.