FOTO: Tina Turner iz pokoja za svoj muzikal v Londonu

Legendarna pevka Tina Turner, poznana po hitih kot so The Best, What's Love Got To Do With It, Private Dancer, Break Every Rule, Typical Male, Better Be Good To Me, We Don't Need Another Hero in drugih, se je upokojila leta 2009, ko je zaključila svojo "abrahamovsko turnejo" (Tina!: 50th Anniversary Tour). Zdaj pa bo pomagala pri promociji biografskega muzikala o njej, ki se imenuje Tina in ga bo na gledališke deske postavil režiser Phyllida Lloyd.

Legendarna pevka je ob predstavitvi muzikala priznala, da je imela mešane občutke ob dejstvu, da se spet vrača v središče pozornosti.

"Sprva tega nisem hotela storiti. To bo malce težko. Nisem želela, da se to zgodi. Ne potrebujem muzikala, novega šova. Verjetno bi vsi radi vedeli, kaj sem delala v pokoju zadnjih sedem let. Zelo sem vzhičena, da sem del tega projekta, a to me je zvleklo iz pokoja. Pokoj je čudovit, lahko dolgo spiš, delaš, kar želiš, dvakrat ali trikrat dekoriraš hišo. Vse tiste zadeve, o katerih si sanjal takrat, ko si še delal," je dejala o svojem odporu, da bi prišla iz pokoja in o tem, kaj je počela ves ta vmesni čas.

Tino bo upodobila igralka Adrienne Warren. (Foto: AP)

Muzikal bo predstavil njeno življenje, tudi zakon z Ikeom Turnerjem v zgodnjem delu njene kariere, v letih 1962 do 1978. O njem je dejala, da "jo je velikokrat pretepel, da je nastopala polna modric, v bolečinah, s črnim očesom, a sta potrebovala denar". "Bilo je samo letalo, bus, avto, oder, zabava vsak večer. Včasih je to pač, kar moraš narediti," je še dodala.

Tino bo upodobila igralka Adrienne Warren, za katero je pevka dejala, da se ji "zdi zanimivo, da so našli še eno Tino, ki zna peti, plesati in je lepa". "Dejala sem ji, da izgleda kot moja lepša sestra," se je namuznila legendarna glasbenica.

Tina: The Tina Turner muzikal bo premiero doživel aprila prihodnje leto v londonskem teatru Aldwych.