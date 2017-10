'To, da si ženska, ne bi smela biti slabost'

Nicole Kidman ni nikdar pomislila, da bi morala biti v slabšem položaju le zaradi tega, ker se je rodila kot deklica. (Foto: AP)

50-letna igralka Nicole Kidman, ki je se z vlogo v mini seriji Male laži (Big little lies), ki jo je tudi producirala, spopadla z družinskim nasiljem, je v ganljivem odprtem pismu za posebno izdajo revije Porter, ki nosi naslov Neverjetne ženske, naslovila to problematiko.

Igralka je sicer že desetlerje ambasadorka dobre volje pri Zduženih narodih, natančneje njihovi organizaciji za ženske – posveča se preprečevanju nasilja nad ženskami.

Avstralka, ki je pred kratkim za vlogo zlorabljene žene v seriji Male laži prejela emmyja, je v njem naslovila težave neenakosti med spoloma. "Prepričanje, da so moški in ženske enakovredni, je zapisano v mojem DNK. Vzgojila me je močna feministična mati in oče, ki jo je popolnoma podpiral, zato me ni nikdar prešinilo,da bi morala biti v slabšem položaju, ker sem se rodila kot deklica,“ je zapisala.

Zasluge za svoj uspeh pripisuje odprtima in naprednima staršema. (Foto: AP)

Zaslugo za to, da je zgradila tako osupljivo kariero tako pred kot za kamero, je pripisala ravno svojima odprtima in naprednima staršema. "To je vodilo moje izbire, da sem upodabljala močne, neodvisne ženske, ki so se zoperstavljale pričakovanjem družbe. In to me je gnalo, da uspem v poslu, ki ga še vseeno v večini vodijo moški," je pojasnila.

Dodala je, da ji je delo z Združenimi narodi omogočilo, da je dobila vpogled in bolje razumela omejitve in prepreke, s katerimi se srečujejo ženske po svetu. "Vsaka od nas se bo soočala z izzivi, majhnimi ali velikimi, ki se pogosto posledica le tega, da smo ženske v še vedno neenakopravnem svetu. To je je zgodilo meni, in zagotovo tudi vam," je zapisala.

"V teh trenutkih rada pomislim na tiste, ki so me podpirali, ki so me spodbujali, da verjamem vase. In pomislim na navdihujočo solidarnost, ki sem jo doživljala na srečanjih z žrtvami nasilja med svojimi potovanji v okviru ZN," je dodala.

Zapis je sklenila s pozivom ženskam, da stopijo skupaj: "Bolj kot kdajkoli se zavedam potrebe po tem, da se podpiramo in slavimo. Predstavljajte si: če se lahko zanesete na 3,5 milijarde sester in na mnoge dobre moške, ki so z nami, ali obstaja sploh kaj, česar ne bi mogle doseči?"