Nekaj mesecev po tem, ko sta igralca Angelina Jolie in Brad Pitt jeseni 2016 sprožila ločitveni postopek, so tabloidi sprožili govorice in vročega "samca" takoj povezali z eno najbolj vročih hollywoodskih "samic", Kate Hudson. Čeprav se je v začetku letošnjega leta izkazalo, da poročanje ni resnično, pa je zadeva šele zdaj dobila epilog.

Kate Hudson in Danny Fujikawa (Foto: Backgrid)

Igralka je idejo o tem, da naj bi se zapletla s Pittom, javno zanikala v oddaji Watch What Happens Live With Andy Cohen. Odločila se je, da ugibanja enkrat za vselej konča. "To je bila najbolj nora govorica vseh časov. V njej ni niti kančka resnice," je dejala simpatična kratkolaska in dodala: "Pravzaprav ga že približno štiri leta nisem videla." Priznala pa je, da vsemu navkljub Brad Pitt ni ravno najhujši ljubimec, s katerim te lahko povežejo. "Bila je pravzaprav zanimiva govorica. V bistvu mi je kar laskala. Rekla sem si: 'Prav, v redu. Dobila bova dvojčke!'"

Voditelj Andy Cohen je Hudsonovo zbodel, da mi mu morala dati priložnost in se potruditi iti vsaj na kak zmenek, na kar se je igralka z veseljem odzvala. "Res tako misliš? Hvala. Potem bi pa danes res imeli veliko tem za pogovor. O toliko rečeh bi lahko govorili!"

A, šalo na stran, Kate Hudson, trenutno ni na razpolago, saj je v srečnem ljubezenskem razmerju z glasbenikom Dannyjem Fujikawo. Prav zato jo je Cohen spet zbodel z vprašanjem, ali jo res privlačijo samo rock zvezdniki. "To je bizarno vprašanje. Seveda ne! Hodila sem samo z dvema; a čisto slučajno imam z njima otroka," je rekla in imela v mislih svojega nekdanjega moža Chrisa Robinsona in zaročenca Matthewa Bellamyja, s katerima ima sinova. "Sem zelo muzikalen človek, zato imam očitno zelo rada glasbenike," je dodala.

Hudsonova je v razmerju z Dannyjem Fujikawo že skoraj eno leto. "Toliko let sva se že poznala, a se nikoli nisva dojemala na ta način. No, do lanskega decembra, ko je preskočila iskrica in sva se začudila: 'O, vau. To je pa čudno! Res si mi zelo všeč.' In ostalo je zgodovina," je veselo zaključila Hudsonova, ki je zelo zadovoljna, da ima z Dannyjem "čudovito mirno razmerje", ki jo "zelo osrečuje".