Nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham se še vedno rad druži s svojimi oboževalci, veliko pa je dejaven tudi v dobrodelnih vodah. Ko so ga predstavniki organizacije Ponos Britanije (Pride Of Britain Awards), ki podeljujejo nagrade posameznikom, ki so se izkazali s svojim pogumom, dejanji in aktivizmom, prosili, če bi jim pomagal presenetiti mladega Moina Younisa, ki je velik oboževalec nogometa, se je na povabilo z veseljem odzval.



17-letni Moin trpi za zelo redko dedno kožno boleznijo, bulozno epidermolizo, ki jo spremljajo rane na koži, v ustih, na očeh, na sluznicah ... Mladostnik, ki s to težko boleznijo živi že vse od rojstva, se je odločil, da bo o tej bolezni spregovoril javno ter postal motivacijski govorec. Zaradi svojih prizadevanj pa je postal tudi letošnji prejemnik nagrade Ponos Britanije (Pride Of Britain Awards).



In tukaj je vskočil Beckham. Mladeniča je namreč poklical po telefonu, čeprav Moin najprej ni verjel, da je na telefonu res zvezdnik, pa je hitro dojel, da je vse res, ko je nekdanji nogometaš stopil v sobo in ga osebno pozdravil.

"Veliko sem slišal o tebi. Si čudovita oseba, ki je veliko naredila za druge, čeprav si moral iti skozi veliko težkih trenutkov. Kot ambasador narediš toliko za druge, to je res neverjetno. Danes sem tukaj, ker bi ti rad povedal, da si prejemnik nagrade Ponos Britanije."



Mladenič pa mu je dejal, da je to res veliko presenečenje: "To je najlepši dan v mojem življenju." Kasneje pa dodal, da je ostal brez besed ter se pošalil, da ko je videl njegove lase, je takoj začel razpravljati le o tem.



"Dokler bom živ, želim vsem sporočiti, da je treba v življenju uživati. Prosim, naredite iz življenja največ, kar morete," pa je glavno mladeničevo sporočilo vsem okoli njega.