To lahko uniči vaše srce in povzroči infarkt ter kap

Največ ljudi v Sloveniji umre zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi, poroča NIJZ. To sta nenadna zapleta koronarne bolezni srca oziroma bolezni možganskega žilja. A dobra novica je, da se boleznim srca in ožilja lahko izognemo, če upoštevamo, kaj so dejavniki tveganja. Poglejmo 5 napotkov, kaj nam škodi in kaj nam lahko pomaga.

1. Enostavni ogljikovi hidrati in visokokalorična živila z veliko sladkorja in slabih maščob

Za zdravo srce je treba izbrati zdrave maščobe – mastne ribe, avokado, oreške ali olivno olje. Odrecite se sladkorju. Pa tudi enostavnim ogljikovim hidratom. Namesto tega posezite po polnozrnatem kruhu in še raje kot po pšeničnem – po pirinem, ajdovem, ovsenem. Kuhajte rjavi riž, ajdo, proso

2. Pomembna je prava mera

Živimo v okolju, ki nas ves čas obdaja z različnimi dobrotami, zato se marsikdaj želimo pregrešiti. Zaradi vsakega prekrška še ne bomo kaznovani. A dolgoročno – več kot jih bo, večja bo možnost za kazen – bolezen.

4. Zakaj je treba imeti zdravo težo?

Prekomerna teža pomeni večje tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja. A tudi kratkotrajne drastične diete so škodljive. Ko stradate, se spremeni prehajanje hranil v telo. Ko se spet začnete prehranjevati normalno, telo hrano bistveno bolje izkorišča. Navadilo se je na manj. Zato se zgodi, da ste kar naenkrat težji, kot ste bili na začetku diete.

5. Pomaga vam resveratrol

Kardiologi zaradi številnih pozitivnih učinkov svetujejo tudi redno uživanje resveratrola. Več kot 9000 študij je bilo že objavljenih o tej molekuli in o njenem blagodejnem delovanju poročajo tako univerze kot znanstvene inštitucije. V knjigi Sodobna fitoterapija (urednika sta prof. dr. Samo Kreft in prof. dr. Nina Kočevar Glavač) so molekulo zaradi vseh pozitivnih učinkov na naše celice označili za čudežno.

