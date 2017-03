To pa je navdušenje nad kruhom

29-letna Američanka Ashley Graham je ena svetovno najbolj poznanih plus size manekenk oziroma manekenk z oblinami, ki jih s ponosom pokaže. Tokrat pa je njene obline dala v pogled oboževalcem modna urednica revije Glamour Jillian Davison. Na svojem Instagramu je namreč objavila kratek nagajiv videoposnetek, na katerem manekenka pošilja poljubčke, medtem ko si gole prsi pokriva s kruhki. Videoposnetek pa je pospremila z besedami "ljubim kruh".

A post shared by jilliandavison (@jilliandavison) on Mar 21, 2017 at 6:18am PDT

Ashley je ena od najbolje plačanih močnejših manekenk na svetu, Mattel, proizvajalec najbolj priljubljenih lutk na svetu, je v njeno čast izdelal tudi prvo 'plus size' barbie punčko. Toda manekenka prizna, da ima včasih tudi slabe dneve: "Ko se zbudim, si včasih mislim, da sem najbolj debela ženska na svetu ... zato je pomembno, kako to obrnem v dobro," je dejala za revijo People: "Pogledam se v ogledalo in si par rečem par preprostih besed – sem pogumna, sijajna in lepa, to mi res pomaga!"