To pa je romantik: njegovo ljubezensko pismo je bilo dolgo kar 40 strani

Igralca Sofia Vergara in Joe Manganiello sta poročena več kot leto, pa se zdi, da sta še vedno na medenih tednih. (Foto: AP)

Igralca Sofia Vergara in Joe Manganiello sta se začela sestajati leta 2014. Joe je povedal, da je bil na promocijski turneji, ko je izvedel, da je Sofia samska (takrat se je po dveh letih zaroke ravno razšla z Nickom Loebom). "Moj prijatelj mi je spočil to novico. Od njenega soigralca iz Sodobne družine Jesseja Tylerja Fergusona sem dobil njeno številko, nato pa odletel v New Orleans, da sem jo odpeljal na zmenek," je pojasnil za britanski Cosmopolitan.

Že čez šest mesecev jo je na božični dan zaprosil, novembra pa sta se poročila.

Njuna povezanost in medsebojna ljubezen je vidna že od daleč. (Foto: AP)

Vse od začetka je bila med njima posebna povezanost. "Sofia in jaz vedno na prvo mesto postaviva dobrobit drugega, in tako sem vedel, da je ona tista prava," je pojasnil.

Ko so ga vprašali, kaj je najbolj romantična gesta, s katero je presenetil Sofijo, pa je dejal: "Za darilo ob prvi obletnici sem ji napisal knjigo. Pisal sem o tem, kako sva se spoznala, in kako sva se osvajala. Imela je okoli 40 strani."

Zato ni nobeno presenečenje, da Joe pogosto pove, kako zelo ljubi svojo ženo. Oh, Sofia, ti srečnica!

Sicer pa se tudi tako zaljubljen par občasno prepira, a nikoli nista sprta dlje časa. "Najboljši nasvet, ki sem ga dobil glede žensk, mi je dal moj prijatelj: 'Bi raje imel prav ali bil srečen?' Vedno izberem 'biti srečen'," je svojo filozofijo pojasnil zaljubljeni Joe.