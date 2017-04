To pa so geni

Kakšna družina! Pri Crawford-Gerberjevih je težko govoriti o tem, kdo je lepši. (Foto: AP)

Družina slavne manekenke Cindy Crawford se je udeležila podelitve losangeleških modnih nagrad, saj je njen 17-letni sin Presley Gerber prejel nagrado za obetavnega manekena.

Ko so se sprehodili po rdeči preprogi, so bili v središču pozornosti, saj je družina prava zakladnica dobrih genov.

Mama Cindy, oče Rande in njegova mlajša sestra Kaia so Presleya ob tem dosežku ljubeče spodbujali. "Moja družina me zelo podpira. Tako pomirjujoče je, da so ob meni. To vse precej olajša," je dejal 17-letnik.

15-letno Kaio in 17-letnega Presleyja Gerberja očitno čaka zelo uspešna modna kariera. (Foto: AP)

15-letna Kaia, ki je izrezana podoba slavne matere, tudi sama že uspešno ustvarja lastno kariero v modnem svetu. Le tri dni, preden je Presley prejel modno nagrado, je postala obraz nove dišave prestižne znamke Marc Jacobs.