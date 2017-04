To pa so počitnice: Obamova, Oprah, Hanks in Springsteen na luksuzni jahti

Odkar ni več ameriški predsednik, si Barack Obama pogosto vzame čas za užitek in druženje s prijatelji. In če si predsednik, so seveda tudi tvoji prijatelji temu primerni.

Nekdanji ameriški predsednik se s soprogo Michelle zadnje tri tedne mudi v Francoski Polineziji, v luksuznem letovišču Brando na zasebnem otoku Tetiaroa, kjer piše svojo knjigo spominov. A da ima ob tem čas tudi za sprostitev in zabavo, je pokazal, ko je na kratek oddih na luksuzno jahto povabil dobre prijatelje: Oprah Winfrey, Toma Hanksa in Brucea Springsteena.

Peterica se je vkrcala na razkošno jahto Rising Sun (Vzhajajoče sonce) in se odpravila na križarjenje med otoki, na katerih so se za kratek čas ustavili, nato pa so se odpravili na otok Bora Bora. Svoje počitnice bodo končali v razkošnem letovišču Brando.

Razkošna jahta je 11. največja jahta na svetu, v dolžino meri skoraj 138 metrov, njena vrednost pa je ocenjena na dobrih 280 milijonov evrov.

Razkošna jahta The Rising Sun je 11. največja na svetu. (Foto: AP)

Za Larryja Ellisona, predsednika korporacije Oracle, jo je oblikoval Jon Bannenberg. Izdelali so jo leta 2004.

Zvezdniki, ki sta jih zakonca Obama povabila na eksotične počitnice, so že dolgo njuni prijatelji.

Ameriški predsedniki od leta 1963 v Beli hiši podeljujejo predsedniško odlikovanje medaljo svobode (Medal of Freedom) za prispevke k ameriškim interesom, miru na svetu ter za kulturne in druge dosežke. Lani sta bila med dobitniki medalj tudi Hanks in Springsteen. "Eden izmed razlogov, zaradi katerih so ti dogodki zame tako posebni, je to, da so se me vsi na tem odru dotaknili na močen in zelo oseben način. Ti ljudje so mi pomagali postati to, kar sem," je Obama dejal v govoru.

Oprah je bila ena najbolj glasnih Obamovih zagovornic leta 2007 in je od takrat zelo blizu njegovi družini. Leta 2013 je tudi sama prejela medaljo svobode. Michelle je enega zadnjih intervjujev kot prva dama dala ravno Oprah.

A zvezdniški prijatelji in razkošno življenje Obame niso naredili vzvišenega. Še vedno ostaja prijazen in, pravijo domačini, ki so ga v teh tednih srečali, je "še vedno zelo kul, dovoli ti, da se slikaš z njim, če fotografije ne objaviš".