Tokrat shujšal do neprepoznavnosti

Igralec Jonah Hill je znan po svojem pogostem pridobivanju in izgubljanju teže. A to ni vedno rezultat tega pomanjkanja discipline, temveč je pogosto vezano na vloge, ki jih igra. Za vlogo v svojem zadnjem filmu Vojni psi se je zredil kar 20 kilogramov, zdaj pa je pridobljene kilograme z dieto in vadbo že stopil.

Takšen je bil Jonah Hill leta 2015, na snemanju filma Vojni psi, zraven njega je soigralec Miles Teller. (Foto: FameFly)

Pred dnevi so ga fotografi ujeli, ko je zapuščal telovadnico, na fotografijah pa je videti vitkejši kot kdajkoli. Njegov vidno shujšani obraz je skoraj neprepoznaven.

A post shared by PinkPerezInsta (@pinkperezinsta) on Mar 13, 2017 at 5:37pm PDT

Ali spet hujša za vlogo? Avgusta namreč začne snemati kratko serijo Maniac, kjer bo igral moškega, zaprtega v psihiatrični bolnišnici, ob njem pa bo ponovno zaigral z oskarjevko Emmo Stone, soigralko iz filma Super hudo. Črna komedija bo imela le 10 delov.

Odkar je 33-letnik leta 2007 postal slaven z vlogo v filmu Super hudo, njegova teža izjemno niha. Leta 2011 je za film Zmagovalec, v katerem je zaigral ob Bradu Pittu, izgubil 20 kilogramov. Takrat je uspeh pri izgubi teže pripisal zdravi hrani in japonski kuhinji.

"Shujšal sem predvsem s pravilno prehrano. Želim si, da bi lahko rekel, da sem samo pojedel kakšno tableto, a na žalost ni bilo tako. Moral sem k strokovnjaku za prehrano, ta pa mi je dejal, da moram spremeniti svoje navade in podobno. Zelo mi je pomagala japonska kuhinja," je takrat povedal za ABC News.

Te kilograme je nato pridobil nazaj za film Vojni psi, ki so ga snemali leta 2015.

Jonah leta 2015. (Foto: FameFly)

Da bi spet prišel v formo in jih oklestil, je najel strokovnjaka za prehrano, ki ga je spodbujal, naj si vse obroke beleži v dnevniku. Za nasvet je prosil tudi svojega soigralca iz filma 21 Jump Street Channinga Tatuma. "Poklical sem ga in vprašal, če mi bo pomagalo, da jem manj in obiščem trenerja. 'Da, ti neumni kreten, seveda. To je najbolj preprosta stvar na celem svetu,' " mu je odvrnil Tatum.