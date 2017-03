Tokrat za Cristiana Ronalda kar dvojna sreča?

"Pet ali šest otrok? Zakaj pa ne? Imam potrebne pogoje za to in želim si jih imeti," je pred časom dejal portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je očka šestletnemu Cristianu Ronaldu mlajšemu. Fantek se je rodil junija 2010 nadomestni materi v ZDA.

Pred letom dni so se portugalski mediji razpisali, da 32-letni zvezdnik razmišlja, da bi sin dobil še kakšnega bratca, pri vzgoji otroka pa naj bi mu pomagala njegova mama Dolores Aveiro. Nogometaš je namreč za časa krajšega oddiha v Miamiju obiskal različne klinike in iskal primerno osebo za rojstvo njegovega drugega otroka.



Zdaj pa so se mediji razpisali, da je iskanja nadomestne matere končano, vir blizu nogometaša zdaj celo trdi, da se celo bliža čas poroda, Ronaldo pa naj bi 'pričakoval' dvojčka: "Cristiano in družina so v velikem pričakovanju in komaj čakajo na nova člana družine. Nogometaš zelo skrbno čuva svojo zasebnost, toda bližnjim je že zaupal, da v družino prihajata dvojčka," je dejal vir blizu nogometaša ter dodal, da Cristiano meni, da je zdaj pravi čas, da sin dobi bratce, s katerim bo odraščal: "V veliko pomoč bo tudi njegova mati Dolores, ki je veliko pomagala že pri prvem sinu."