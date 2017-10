Tom Jones: Tudi v glasbeni industriji so spolne zlorabe zelo pogoste

Tom Jones je potrdil, da je spolno nadlegovanje prav tako kot v Hollywoodu razširjeno tudi v glasbeni industriji. (Foto: AP)

77-letni legendarni pevec Tom Jones je v luči razkritja grozljivega ozadja dogajanja v Hollywoodu razkril, da pred takšno zlorabo moči ni varna niti glasbena industrija, saj da so spolne zlorabe tudi v njej več kot pogoste.

O tem je sicer pred dnevi spregovorila že nekdanja članica skupine Pussyacat Dolls Kaya Jones, češ da so članice skupine silili v spolnost z vplivneži v glasbeni industriji - a ji, kakor je v navadi, ni nihče zares verjel. Zdaj pa je o tem spregovoril takšen ugleden zvezdnik, kot je Tom.

Nekdanja članica dekliške zasedbe Pussycat Dolls, Kaya Jones, je razkrila, da so jih silili v spolnost z vplivneži v zabavni industriji in da je vse skupaj delovalo po principu prostitucije.

Za radijsko postajo BBC je govoril o padlem Harveyju Weinsteinu in povedal, da "so se takšne stvari vedno dogajale tudi v glasbeni industriji". Povedal je, da je ves čas slišati različne pretresljive pripovedi o tem, kaj vse se od glasbenikov pričakuje, da bodo storili v zameno za pogodbo z glasbeno založbo.

Ko so ga vprašali, ali je tudi sam doživel kaj podobnega, je odvrnil: "Da, na začetku. Večkrat. Ob takih zadevah odkorakaš stran." "Ampak kar se počne ženskam, se počne tudi moškim," je pojasnil. To, da so tarča spolnega nadlegovanja tudi moški, so povedali tudi nekateri hollywoodski igralci.

"Vedno je med ljudmi z močjo nekaj takšnih, ki bodo to izkoriščali, ampak tega ne počnejo vsi, obstajajo tudi dobri ljudje," je dejal.

O temnih plateh glasbene industrije je spregovorila tudi pevka Paloma Faith: "V glasbeni industriji ves čas vidim primere spolnega izkoriščanja. Moški ženskam zbujajo občutek, da je njihova glavna valuta njihovo telo."