Tony Cetinski v Rovinju povozil človeka, ki je ležal na cesti

Tony Cetinski je bil udeležen v tragični prometni nesreči v Rovinju. (Foto: Dario Lepoglevec)

Časnik Glas Istre je poročal, da so na kraj neseče v Pusto ulico v Rovinju prišli gasilci, ki so dvignili mercedes Tonyja Cetinskega, ki se je ustavil na telesu nesrečnika, ki je ležal na cesti in tudi umrl.

Zaenkrat ni potrjeno, ali je moški umrl zaradi nesreče ali zaradi drugih okoliščin. Ulica je sicer ozka in enosmerna, policijska preiskava pa je v teku.

Kot je poročal Dnevnik.hr, ki citira zobozdravnico Lano Onsrud, je v zadnjih dvanajstih letih bila največja težava v tej ulici bila prehitra vožnja, saj je že nekajkrat prišlo do nesreč ali dogodkov, ki bi se lahko končali tragično. Zaenkrat se ni glede te ulice ni naredilo še nič, stanovalci pa se menda zavzemajo, da bi nanjo postavili ležeče ovire, da bi vozniki upočasnili vožnjo z avtomobili.