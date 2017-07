Tretjič bo postal očka

Zabavni voditelj James Corden in njegova žena Julia pričakujeta tretjega otroka. (Foto: Instar Images)

38-letni zabavni britanski televizijski voditelj James Corden in njegova žena, igralka Julia Carey, pričakujeta tretjega otroka. Par, ki se je poročil septembra 2012, ima že šestletnega sina Maxa in dveletno hčerkico Carey.

"Nikdar nisem razumel, da se v romantičnih komedijah debeli ali neprivlačni ljudje nikoli ne zaljubijo. Če pa se, se na nek nenavaden, čudaški način. Pa ni tako. Ljubezen je čisto enaka," je pred časom o svoji ljubezni povedal za Rolling Stone. "Ko sem spoznal svojo ženo, sva se nek večer usedla in zaljubila in to je bilo to," je dodal.

Njihova družinica se bo povečala. (Foto: Backgrid)

Corden je zaslovel kot igralec v britanski seriji Gavin and Stacy, ki so jo začeli snemati leta 2007, in čeprav je bil zelo znan v Veliki Britaniji, ga je svet spoznal šele pred nekaj leti, ko je zaigral na Broadwayju in si za vlogo v predstavi One Man, Two Guvnors leta 2012 prislužil nagrado tony. Ko je marca 2015 začel voditi zabavno oddajo The Late Late Show, je bil še vedno večini sveta nepoznan. A se je vse spremenilo, ko so v oddaji začeli z inovativnim segmentom Carpool Karaoke, ki so ga gledalci po vsem svetu v hipu vzljubili, na vožnjo in prepevanje v avtomobilu pa je povabil največje svetovne zvezdnike, celo takratno prvo damo ZDA.