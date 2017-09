Tri leta po dobljeni bitki z rakom je zelo srečen

Igralec Ben Stiller je zdaj zdrav, a ni bilo zmeraj tako. "Počutim se dobro. Tri leta je, odkar sem prebolel raka, in zelo sem vesel, da je moja zgodba pomagala spremeniti zavedanje o pomembnosti testov PSA," je dejal 51-letni igralec, ki meni, da ga je rešil prav krvni test za preverjanje raka na prostati.

Ben Stiller je pred tremi leti prebolel raka. (Foto: AP)

Stiller je za diagnozo izvedel junija 2014, kmalu zatem, ko je dal vzorec za testiranje. Takrat še ni imel nikakršnih simptomov, prav tako ni vedel, ali imajo bolezen v družini. "To je čisto nov svet, zato se moraš izobraziti. Jaz sem najprej preveril, kakšne so moje možnosti," je dejal Stiller že lani, ko je razkril, da se je odločil za odstranitev prostate. "Dobro se počutim. Imel sem veliko srečo, da moj postopek zdravljenja ni bil zapleten, moral sem prestati le operacijo in je bilo končano."

"Zadelo me je kot strela z jasnega," je Stiller obudil spomine na tragično vest. "Nisem imel pojma. Test PSA je še vedno tabu tema. A to je edina možnost za zgodnje odkrivanje raka na prostati, čeprav ameriška služba za preventivo v zdravstvu njegove uporabe ne priporoča. Ameriško združenje za boj proti raku pa meni, da bi o testiranju morali razmišljati šele po 50. letu. Če se jaz ne bi odločil za testiranje, na kar me je moj zdravnik začel opozarjati že pri 46 letih, vse do zdaj ne bi vedel, da imam raka," je dejal takrat. Igralec pa je v nedavnem intervjuju izrazil veselje, da se je zavest toliko spremenila in da preventivna služba že priporoča posvet z zdravnikom o testiranju za zgodnje odkrivanje raka.

Robert De Niro (Foto: AP)

Med zvezdniki, ki so se že spopadli s to zahrbtno boleznijo, je tudi Robert De Niro, ki je Stillerju na podlagi lastne izkušnje pomagal z nasveti. Poleg njiju pa so bitko z rakom dobili še: Sharon Osbourne (rak na debelem črevesu, pri katerem je stopnja preživetja le 33-odstotna), Ewan McGregor (kožni rak), Christina Applegate, Kylie Minogue, Edie Falco, Cynthia Nixon in Sheryl Crow (rak na dojkah), Sofia Vergara (rak na ščitnici), Michael C. Hall in Barry Watson (rak limfatičnega sistema).