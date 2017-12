Fergie o svoji z zasvejoenostjo zaznamovani preteklosti odkrito govori, da bi pomagala drugim. (Foto: AP)

42-letna pevka in igralka Fergie je za britansko revijo iNews odkrito spregovorila o svoji pretekli borbi z zasvojenostjo od mamil. Na začetku kariere je bila namreč zasvojena s kristalnim metamfetaminom.

To je bila najnižja točka v njenem življenju, zaradi zasvojenosti pa je privedla tudi do resnih zdravstvenih težav. "Trpela sem za psihozo in demenco, vsak dan sem imela privide," je povedala. "Ko sem prenehala z mamili, je trajalo še eno leto, da se je stanje povrnilo v normalo in so se prividi nehali. Ves ta čas sem videvala povsem naključne stvari, ki jih v resnici ni bilo," je dodala.

Fergie in Josh imata štiriletnega sinčka Axla Jacka. (Foto: Backgrid)

A iz te izkušnje biti povsem na tleh se je tudi mnogo naučila. "Droge so bile izjemno zabavne … dokler niso bile več. Ampak sem hvaležna za dan, ko sem nehala z njimi, ker mi je prinesel moč, vero, upanje na nekaj boljšega," je dejala.

Nekdanja članica skupine Black Eyed Peas svojo zgodbo z zasvojenostjo odkrito deli, ker upa, da bo na tak način pomagala tudi drugim. Nekoč je za revijo Time povedala, da so bile droge "fant, s katerim se je bilo najtežje raziti". "Zelo sem se poglabljala v to, zakaj sem jih sploh začela jemati. Droge so zasvojenost, a tisto, zaradi česar jih sploh začneš jemati, to je tisto zanimivo. Pri meni je imelo veliko opraviti s tem, da sem z igralsko kariero začela kot otrok. Naučila sem se tlačiti čustva," je pojasnila.

Za njo pa je še ena težka preizkušnja – septembra sta z možem Joshom Duhamelom, s katerim imata štiriletnega sinčka Axla Jacka, oznanila, da sta se po osmih letih zakona razšla. Hkrati pa so njeni dnevi zelo naporni, saj promovira svoj solo album, prvi po 11 letih. "Ogromno se dogaja. Zato sva želela sama ugotoviti, kako se najbolje spopasti z ločitvijo, preden sva to oznanila tudi javno – želela sva zagotoviti, da bo vse kar najbolj urejeno zavoljo najinega sinčka," je povedala.

Dodala je, da sta oba z Joshem polno zaposlena s svojimi karierami, in da zna biti zelo težavno, a se na vse pretege trudita, da Axl ne bi čutil ničesar drugega kot samo ljubezen.