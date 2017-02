Tudi Alanis Morisette ukradli nakit v vrednosti dveh milijonov dolarjev

Glasbenica Alanis Morissette je ostala brez svoje dragocene zbirke prstanova, ki jih je zbirala več let. (Foto: AP)

Tatovi so preiskali dom glasbenice Alanis Morissette v kalifornijskem Brentwoodu in ji ukradli nakit v vrednosti dveh milijonov dolarjev (1,9 milijona evrov). Ni še jasno, ali so ukradli tudi kaj drugega.

V policijskem poročilu je navedeno, da se dom 42-letne pevke, kjer živi z možem Mariem Souleyem Tredwayem in dvema otrokoma, nahaja na zelo varovanem območju. V času vloma družine ni bilo doma, sicer pa druge podrobnosti o dogodku še niso znane.

Sicer pa je tudi Alanis, kakor Kim Kardashian, na družbenih omrežjih rada pokazala svoj nakit, vendar za razliko od resničnostne zvezdnice ta ni deloval tako dragocen, a kot kaže, je vseeno imel veliko vrednost. Alanis je na Instagramu pred časom pokazala svojo skrbo zbrano zbirko naravno navdahnjenega in starinskega nakita ter talismanov, ki jih je dolgo zbirala. "Ganejo me, po tihem jih zbiram že več let. Začutila sem navdih, da jih nekaj delim tudi z vami," je zapisala ob fotografiji prečudovitih prstanov.

A post shared by Alanis Morissette (@alanis) on Nov 29, 2016 at 10:39am PST

Novembra je svoji zbirki nakita, na katero je bila tako ponosna, posvetila celo zapis na blogu, ki ga je naslovila "Talismani na mojih prstih".

Očitno so ji ogromno pomenili in zanjo imeli še večjo vrednost kot le finančno.

Pevka resnično nima sreče: pred kratkim je njen nekdanji menedžer Jonathan Schwartz priznal, da ji je v štirih letih urkadel 4,8 milijona dolarjev (4,5 milijona evrov), saj je vlagal lažne davčne napovedi.