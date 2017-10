Tudi Angelina Jolie žrtev Harveyja Weinsteina: Takrat sem si prisegla, da ne bom nikoli delala z njim

Harvey Weinstein (Foto: AP)

Na dan prihajajo nove podrobnosti o enem najpomembnejših mož v Hollywoodu Harveyju Weinsteinu. Po poročanju revije The New Yorker je ženske silil v spolne odnose in od njih zahteval oralni seks. Vse to naj bi se dogajalo na poslovnih srečanjih, kamor je slavni producent vabil igralke, med katerimi sta bili Mira Sorvino in Rossana Arquette.

Danes 50-letna Mira Sorvino je povedala, da jo je Weinstein v času posprodukcije filma Magična Afrodita (Mighty Aphrodite iz leta 1995) seksualno nadlegoval in jo večkrat silil v spolni odnos.

Med drugim je povedala, da jo je na filmskem festivalu v Torontu leta 1995 povabil v posteljo, nekaj tednov kasneje pa se je pojavil v njenem stanovanju. Po njenih besedah ji je najprej začel masirati ramena, zaradi česar se je počutila zelo neprijetno, nato je šel še dlje in od nje želel spolni odnos.

Mira Sorvino (Foto: AP)

Rossana Arquette je priznala, da se je s Harveyjem srečala v hotelski sobi. Na sebi je imela haljo, on pa jo je silil v spolni odnos. Mira in Rosanna trdita, da potem ko sta ga zavrnili, je zaradi tega trpela njuna kariera.

Po poročanju revije The New Yorker je slavni producent posilil italijansko filmsko igralko in režiserko Asio Argento ter nekdanjo igralko Luscio Evans. Evansova je priznala, da jo je Harvey silil v oralni seks leta 2004, ko jo je povabil k branju z vodjo kastinga. ''Znova in znova sem ponavljala: Ne želim tega, nehaj, ne,'' se spominja. ''Poskušala sem oditi, mogoče se nisem dovolj trudila. Nisem ga želela udariti ali se stepsti z njim.''

Poleg tega je vsaj 16 nekdanjih in sedanjih zaposlenih v njegovem podjetju izjavilo, da so bili bodisi priča ali pa so seznanjeni s tem, da je Weinstein ženske silil v spolne odnose in jih otipaval. Njegov tiskovni predstavnik je v njegovem imenu povedal, da gospod Weinstein ne more govoriti o anonimnih obtožbah, ampak, da kar se tiče žensk, ki so vložile obtožbe, gospod Weinstein trdi, da so v spolni odnos privolile prostovoljno.

Med drugim je v javnost prišlo tudi, da so štiri ženske doživele neželen fizični stik z Weinsteinom, ki bi ga lahko opisali kot ''napad''. Ženske tudi trdijo, da se je Weinstein pred njimi razkazoval in masturbiral v njihovi prisotnosti.

Tudi Gwyneth Paltrow in Angelina Jolie sta bili njegovi žrtvi

Gwyneth Paltrow je povedala, da je Weinstein svoje roke položil nanjo in jo prosil za masažo, potem ko so ji dodelili vlogo v filmu Emma (1996). Paltrow je to povedala takratnemu fantu Bradu Pittu, ki se je v gledališču soočil z Weinsteinom. ''Bila sem deklica, ravno sem podpisala pogodbo, bila sem prestrašena,'' se spominja danes 45-letna igralka.

Oglasila se je tudi Angelina Jolie in povedala, da je Weinstein v zgodnjih 90. letih v hotelski sobi neprimerno pristopil do nje, se ji vsiljeval in od takrat si je zaprisegla, da ne bo nikoli delala z njim.