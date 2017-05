Tudi Brad Pitt šokiran zaradi samomora Chrisa Cornella

Cornell je svoj zadnji koncert zaključil s pesmijo o smrti. (Foto: Boštjan Tušek)

Brian Bumbery, predstavnik rockerja Chrisa Cornella, frontmana zasedbe Soundgarden in Audioslave, je šokiral svet, ko je javil, da je pevec in kitarist umrl je v sredo zvečer v Detroitu. Kot je povedal Bumbery, je bila smrt "nenadna in nepričakovana", žena in trije otroci pa so šokirani. Po pisanju časopisa The New York Times so glasbenika našli mrtvega v kopalnici z zanko okoli vratu. Mrliški oglednik je kasneje potrdil, da je glasbenik storil samomor z obešanjem.

Pevec je bil na isti večer koncert v Detroitu, kjer je bil videti dobro razpoložen, koncert pa je zaključil s pesmijo Slaves and Bulldozers ter refrenom zasedbe Led Zeppelin In My Time of Dying - "Ko umiram, ne želim, da za menoj žalujete ... Vse kar si želim je, da odnesete moje telo domov ..."

Mnogi znani so že javno izrazili sožalje, vir blizu igralca Brada Pitta, ki je bil dober glasbenikov prijatelj, pa je medijem zaupal, da je Brad v šoku ter popolnoma zgrožen: "Brad se spopada s kar dvojno smrtjo ... Novici sta ga grdo zadeli." Brad je pred tem izgubil tudi prijatelja Brada Greya, televizijskega producenta, ki je umrl zaradi raka, star 59. let.

Brad je že leta 2004 dejal, da je navdušen nad Chrisom: "Chrisa poznam že dolgo, sem njegov oboževalec, iskreno - sem kar malce odvisen."