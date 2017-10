Tudi moški med žrtvami spolnih zlorab hollywoodskih mogotcev: 'Kdo bi mi verjel?'

Čeprav njegove luči močno svetijo, so pogosto umazane: v Hollywoodu je končno, po dolgih desetletjih, zavrelo. Čeprav je bilo znano, da gre za seksistično okolje, v katerem vplivni moški na neodpustljive načine izkoriščajo svojo moč, se nihče ni zavedal resnične grozljive razsežnosti te težave. Ki seveda ni omejena le na mesto angelov, temveč tudi druge sfere po vsem svetu, a zdi se, da je najbolj skoncentrirana prav v Hollywoodu.

Odločil sem se, da ne bom storil ničesar, ker nisem želel biti izobčen. Predator ima moč in vpliv. Zato sem zadevo pustil. In razumem, zakaj isto storijo ženske, ki se jim to zgodi. Kdo ti bo verjel? (Le redki.) Kakšni so povračilni ukrepi? (Veliko jih je.) Ali hočeš še kdaj delati v tem poslu? (Da.) Si pripravljen na to, da te izobčijo? (Ne.) Terry Crews

Po tem, ko je nekaj pogumnih žrtev Harveyja Weinsteina vendarle spregovorilo o umazanijah, ki se dogajajo v Hollywoodu, se je odprla Pandorina skrinjica. Vsak dan na plan pride še več tragičnih zgodb. Po dolgih desetletjih osamljenih krikov in sprejemanja položaja kot neizogibnega in del posla, so igralke in igralci vendarle skupaj povzdignili glas in se uprli. In zdi se, da se zadeve premikajo.

To, da vplivni producenti zlorabljajo svojo moč, je bilo znano dejstvo, postalo je del šal serij in govorov, ki so se jim igralci smejali, čeprav grenko. A nekaj pogumnih igralk, ki se je venarle odločilo, da ni več prav molčati, da se lahko te zlorabe končajo le, če se o njih glasno govori, je sprožilo pravi fenomen. Opogumile so se tuedi druge igralke, med njimi največje zvezdnice, in delile svoje zgodbe o nadlegovanjih. Zdi se, da ni igralke, ki tega ne bi bila deležna in da so vse tiho sprejemale to kot neizbežno realnost posla. Pa ne le igralke, zdaj so spregovorili tudi igralci. Med njimi tudi tak mišičnjak, kot je igralec Terry Crews, za katerega si nikdar ne bi mislili, da je lahko žrtev – pa je bil.

James Van Der Beek in Terry Crews sta pogumno razkrila, da so tudi igralci žrtve spolnega nadlegovanja. (Foto: AP)

Tudi igralci so žrtve spolnih zlorab

Zvezdnik priljubljene serije Simpatije James Van Der Beek je na Twitterju pozdravil dejanje igralk, ki so spregovorile, in dodal še svojo grenko izkušnjo: "Mojo zadnjico so grabili starejši, vplivni moški. Ko sem bil mlajši, so me spravili v kot z neprijetnimi pogovori o spolnosti. Popolnoma razumem sram, občutek nemoči in nemoč, da o teh zlorabah spregovoriš. To je močna dinamika, za katero se zdi, da jo je nemogoče premagati."

Že pred njim je spregovoril mišičnjak Terry Crews, ki je bil tarča nadlegovanja na dogodku, ki se ga je udeležil z ženo. Nadlegoval ga je eden vplivnih hollywoodskih direktorjev. "Zaradi te afere z Harveyjem doživljam post-travmatski stres. Zakaj? Ker se je podobno zgodilo tudi MENI," je zapisal. "Ko sva z ženo bila na nekem hollywoodskem dogodku, je k meni pristopil nek vplivnež, in me začel otipavati po mojih intimnih predelih. Takoj sem odskočil in ga vprašal, kaj počne. Žena je stala zraven, oba sva ga pogledala, kot da je nor. On pa se je samo nasmehnil kot bedak," je dodal.

Dodal je, da ga je želel pretepsti, a si je premislil. "Kako bi bilo to videti? 110-kilogramski moški napadel hollywoodskega šefa, bi naslednji dan pisalo v časnikih. Le da jih jaz ne bi mogel prebrati, KER BI BIL V ZAPORU," je zapisal in dodal, da sta z ženo raje kar odšla z dogodka.

Pomembno je, da se zavedamo, da niso vsi moški predatorji. Obstajajo dobri moški, in ti se morajo postaviti nam v bran. Moramo verjeti ženskam, ki spregovorijo. Moramo spregovoriti. Jane Fonda

Je pa o incidentu poročal kolegom tega šefa in sčasoma od njega prejel tudi opravičilo, a vseeno dobro razume, zakaj igralke o tovrstnih nadlegovanjih niso spregovorile prej, saj tudi sam ni javno naslovil zadeve: "Odločil sem se, da glede tega ne bom storil ničesar drugega, ker nisem želel biti izobčen. Predator ima moč in vpliv. Zato sem zadevo pustil. In razumem, zakaj isto storijo ženske, ki se jim to zgodi."

"Kdo ti bo verjel? (Le redki.) Kakšni so povračilni ukrepi? (Veliko jih je.) Ali hočeš še kdaj delati v tem poslu? (Da.) Si pripravljen na to, da te izobčijo? (Ne.)," je ponazoril dileme in vprašanja, s katerimi se – poleg sramu in občutka krivde – spopadajo žrtve in zato molčijo, takšno obnašanje pa posledično ostaja nekaznovano in se seveda ne konča. "Rad imam, kar počnem, ampak je zelo žalostno, ko želi nekdo to izkoriščati," je še zapisal.

Komik Rob Scheider pa je opisal izkušnjo, ki jo je v mlajših letih, ko še ni bil slaven, imel z zdaj že preminulim režiserjem. "Bil sem v hotelski sobi s tem moškim. Sedel je na stolu, oblečen v kopalni plašč. Rekel mi je, naj se po vseh štirih priplazim do njega. Bil je prašič. To se dogaja mnogim mladim igralcem, ki nimajo nobene moči in so lahke tarče zlorab," je dejal.

'Weinstein je le vrh ledene gore. Svoja dvajseta sem preživela tako, da sem svoja usta branila pred jeziki starih moških'

Priznana igralka Emma Thomson je pojasnila, da sicer ni vedela, da je Weinstein spolno nadlegoval mlade igralke, a je to ni presenetilo. 58-letna britanska igralka je za BBC povedala, da je takšno vedenje zelo razširjeno v sistemu, ter da so tudi njo v dolgoletni karieri nadlegovali mnogi moški na podobnih položajih. Ko so jo vprašali, ali je takšnih moških, kot je Weinstein, v Hollywoodu še več, je odvrnila: "Seveda, mnogo, mnogo … svoja dvajseta sem preživela tako, da sem se otepala jezikov starih moških, da jih ne bi potisnili v moja usta."

"Harveyja ne moremo opisati kot zasvojenca s seksom. Predator je. Dejanski predator, ki je nevaren, in to, kar je počel in počne, je kriminal," je povedala. "On je na vrhu zelo specifične ledene gore. Gre za celoten sistem nadlegovanja, omalovaževanja,, in tega, čemur je moja mama včasih rekla 'gnjavljenje' Spraševala me je: 'Ali ti je gnjavil?' To besedo so uporabljali v starih časih. To je bil del našega sveta, ženskega sveta, že od pradavnine."

Povedala je, da Weinstein tako ni nobena izjema, a da so njegova dejanja vseeno hujša, žrtve pa številnejše od drugih. "Toda ali morajo biti vsi tako zelo slabi kot on, da to šteje? Resnično šteje samo, če je nadlegoval ogromno, ogromno, ogromno žensk? Ali ne šteje tudi, če to nekdo stori eni ženski enkrat?", je sklenila.

'Naivno je, če mislimo, da se to dogaja samo v Hollywoodu'

Spregovorila je tudi Heidi Klum, katere oddajo Project Runway je koproduciralo Weinsteinovo podjetje, a so iz oddaje že odstranili njegovo ime. "Želim si, da bi lahko rekla, da so grozne zgodbe, o katerih beremo zadnje dni, v naši družbi nekaj redkega, ampak temu preprosto ni tako. Naivno je, če mislimo, da se to dogaja samo v Hollywoodu," je 44-letnica povedala za revijo People.

"To je samo en primer veliko globljega problema slabega ravnanja z ženskami po svetu. Mislim, da je težko najti žensko – vključno z mano – ki se v življenju ni počutila prestrašene ali ustrahovane s strani moškega, ki zlorablja svoj vpliv, položaj ali fizično moč," je dejala.

"Resnično občudujem te pogumne ženske, ki so spregovorile in delile svoje zgodbe, ker se sprememba ne more zgoditi, če ni dialoga in če se od nasilnežev ne zahteva, da odgovarjajo," je še sklenila.

Jane Fonda: Moramo razumeti, da imamo nadzor nad svojim telesom, da moramo jasno reči in in govoriti in povedati, ko se nam zgodi kaj takšnega. (Foto: AP)

'Moramo spregovoriti'

Spregovorila pa je tudi legendarna igralka Jane Fonda, ki ima s Hollywoodom resnično dolgoletne izkušnje. "Vesela sem, da se o tem končno govori. Tako sem ponosna na igralske kolege, ki so spregovorili. Vem, da je to zelo, zelo, zelo težko storiti. Ničesar ne pridobiš, če se izpostaviš kot žrtev. Ampak je vseeno pomembno, da poveš," je povedala.

"Ampak ne mislimo, da je to nek enkraten grozljiv incident – to se dogaja ves čas. To je tisti moški občutek upravičenosti – v Hollywoodu in povsod, v pisarnah po vsem svetu, v barih in restavracijah, trgovinah … so ženske tarče napadov, zlorab, nadlegovanj in videne le kot spolni objekt. Kot da obstajajo le za moški užitek in ne kot celostna človeška bitja," je še povedala.

Ko so jo vprašali, ali so tudi njo spolno nadlegovali, je odgovorila, da, a ne Weinstein. "Moramo razumeti, da imamo nadzor nad svojim telesom, da moramo jasno reči in in govoriti in povedati, ko se nam zgodi kaj takšnega. Če bi vsi vedno spregovorili, bi bilo nasilneže strah to početi, mislim. Upam."

"Moški nam morajo pomagati. Pomembno je, da se zavedamo, da niso vsi moški predatorji. Obstajajo dobri moški, in to se morajo postaviti nam v bran. Moramo verjeti ženskam, ki spregovorijo. Moramo spregovoriti," je sklenila.

Se vendarle premika na bolje?

Ameriški konglomerat Amazon je v četrtek s položaja predsednika svojega filmskega in televizijskega studia odstavil Royja Pricea, za zdaj sicer uradno le začasno, ker ga izvršna producentka Isa Hackett obtožuje spolnega nadlegovanja. Price naj bi jo nadlegoval med vožnjo v taksiju in ji ponujal analne spolne odnose ter zagotavljal, da bo imela zelo rada njegov spolni organ.

Pricea je v četrtek zapustila odvetnica Lisa Bloom, ki je enako storila z Weinsteinom, ki ga je prav tako zastopala. Weinsteina je zapustila tudi soproga, newyorška in londonska policija pa sta sprožili preiskavo obtožb o spolnih napadih. Na uvedbo preiskave se pripravlja tudi FBI, ki bo imel polne roke dela, saj je hollywoodski duh posilstev in spolnih napadov na igralke ušel iz steklenice in podobnih obtožb kot proti Weinsteinu se obeta še nešteto.