Tudi Lindsay Lohan bo delila nasvete o življenju

Igralka Lindsay Lohan gre po stopnicah igralske kolegice Gwyneth Paltrow. Slednja je namreč postala prava gurujka življenjskega stila, saj preko svoje odmevne spletne strani o življenjskem slogu (Goop) ponuja svoj pogled na zdravje, hrano ter preživljanje prostega časa.

A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jun 23, 2017 at 7:01am PDT

Zdaj je 30-letna Lohanova oznanila, da bo imela svojo spletno stran - Preemium - ki bo njenim oboževalcem nudila edinstven dostop do njenega življenja, lepotnih skrivnosti in nasvetov o življenjskem stilu. In to za zgolj 2,99 dolarja (2,6 evra) mesečno.

A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jun 17, 2017 at 2:19pm PDT

"Sem v fazi prenove in zato sem z Instagrama zbrisala vse svoje fotografije," je pojasnila v prvi objavi. Na Twitteju je sledilce povabila, naj si ogledajo, kaj v resnici počne. Pravi, da bodo oboževalci dobili dostop do "osebnih dnevnikov, posnetkov, ekskluzivnih osebnih fotografij, odmevnih novic, lepotnih in modnih nasvetov, nakupovalnih vodičev, vsebine iz zakulisja in še veliko več".

Očitno njena kariera ni dovolj dobičkonosna, zato je zvezdnica posegla po dodatnem promoviranju in trženju sebe. Je to nova zvezdniška trna niša?