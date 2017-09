Tudi Pierce Brosnan prispel na hrvaški otok

A post shared by Pierce Brosnan Russian Fan (@piercebrosnan_rusfan) on Sep 27, 2017 at 10:37pm PDT

Le dan po prihodu zvezdnika Andyja Garcie je na dalmatinski otok Vis prispel tudi slavni igralec Pierce Brosnan, saj tam snemajo celovečerec Mamma Mia! Here We Go Again.

Hrvaški mediji poročajo, da je bil v družbi dolgoletne soproge Keely Shaye Smith ter izvrstno razpoložen in neobremenjen s svojo filmsko slavo. Bil je oblečen v črno obleko in imel sončna očala, navzoče na letališču pa je pozdravil "s pravim Bondovskim pozdravom"- s simulacijo streljanja iz pištole.

Brosnan bo igral Sama Carmichaela, filmskega soproga glavne igralke Meryl Streep. Priljubljeno ameriško igralko Streepovo prav tako kmalu pričakujejo v Dalmaciji, tako kot njenega kolega Colina Firtha.

Producenti nadaljevanja filma, ki temelji na pesmih švedskega ansambla Abba, so se odločili, da bo Vis postal izmišljeni grški otok Kalokairi, na katerem poteka filmska zgodba.

Na dalmatinski otok so pred dnevi prispele tudi igralke Amanda Seyfried, Christine Baranski in Julie Walters.