Tudi tetovaža ni rešila njunega zakona

Igralka Angelina Jolie je znana po svoji ljubezni do tetovaž, saj jih njeno telo krasi kar 15. Zdaj so v javnost pricurljale fotografije, ki kažejo, da sta se z Bradom Pittom februarja, le nekaj mesecev, preden je vložila zahtevo za ločitev, v Kambodži tetovirala skupaj.

Igralka je takrat tam snemala svoj film First They Killed My Father, umetnika tetovaž pa dala z letalo pripeljati iz Bangkoka.

Ironično, njune nove trajne okrasitve telesa naj bi ju simbolično povezale kot moža in ženo, a jima niso pomagale, da se njun zakon ne bi končal že pol leta kasneje.

Nekdanji menih Ajarn Noo Kanpai je tetovažo izdelal s starodavno metodo, pri kateri je uporabil jeklene palice s kirurškimi iglami – kar naj bi bila bolj boleča, a natančnejša metoda kot klasična pištola.

Angelini je izdelal tri tetovaže na hrbtu, Bradu pa eno na levi strani trebuha.

Kanpai Angeline ni tetoviral prvič, temveč je tudi avtor tigra na njeni lopatici, ki ji ga je izdelal leta 2003. Njegovo delo stane več tisoč evrov, tetoviral pa je že mnogo zvezdnikov. Njegove tetovaže naj bi tiste, ki jih nosijo, varovale.