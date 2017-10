Pri 16 letih jo je zlorabil režiser: 'Še vedno me mučita tesnoba in krivda'

Reese Witherspoon je pri 16 letih spolno nadlegoval režiser, a so ji zabičali, naj molči. Še vedno jo mučita krivda in tesnoba, da vse do zdaj ni spregovorila. (Foto: AP)

Kot je bilo pričakovati, je glasna obsodba Harveyja Weinsteina sprožila, da se je usul pravi plaz. Ni skrivnost, da so v Hollywoodu zlorabe moči in nadlegovanja žal del vsakdanjika, a se do zdaj o tem ni govorilo. Ko pa so glasno spregovorile nekatere izmed žrtev, so se opogumile še druge, in vsak dan smo priča novim in novim krutim zgodbam, ki razgaljajo mesto luči. Končno se o tem govori na glas in kaže, da so po (pre)dolgih letih vendarle na vidiku spremembe, saj takšnemu ravnanju ne bi smel biti podvržen nihče.

Skoraj ni igralke, tudi med največjimi zvezdnicami, ki ne bi v svoji karieri izkusile nadlegovanja. Pa tudi med igralci žrtve niso redke. Zdaj je spregovorila tudi Reese Witherspoon. Dejala je, da jo je spolno nadlegoval režiser, ko je bila stara le 16 let, agenti in producenti pa so ji zabičali, da mora o incidentu molčati. Režiserja ni imenovala. "Te izkušnje me še vedno preganjajo, zaradi njih težko spim, mislim, komuniciram, saj me muči tesnoba in krivda, da nisem spregovorila prej. Resnično se mi gabi režiser, ki me je napadel, ko sem bila stara le 16, in čutim jezo do agentov in producentov, ki so mi zabičali, da je molk pogoj za mojo zaposlitev. Želim si, da bi lahko dejala, da je bil to edini tovrsten dogodek v moji karieri, a na žalost ni bil. Večkrat so me nadlegovali in napadli, in o tem ne govorim pogosto," je dodala.

Pojasnila je, da je k temu zdaj vendarle spodbudilo to, ko je slišala, koliko drugih žensk v filmski industriji je doživljalo isto. "Po tem, ko sem v zadnjih dneh slišala toliko zgodb teh pogumnih žensk spregovoriti o stvareh, za katere so nam zabičali, da jih moramo pomesti pod preprogo in ne govoriti o njih, da sem želela tudi sama glasno spregovoriti, ker sem se dejansko v tem zadnjem tednu počutila manj sam, kot sem se v celi karieri skupaj," je dejala.

Njena izpoved prihaja v času, ko Hollywood po škandalu z Weinsteinom po dolgih letih vendarle obračunava s kulturo spolne zlorabe.

V ponedeljek je igralka Alyssa Milano na Twitterju spodbudila ženske, naj pod oznako #MeToo (jaz tudi) delijo svoje izkušnje s spolnim nadlegovanjem. Spodbuda je bila – na žalost – uspešna, družbeno omrežje so preplavili zapisi žensk, ki so delile, da so tudi same bile žrtve spolnega nadlegovanja ali napada. "Tako bomo ljudem dali občutek, kako gromozanski je v resnici ta problem. Stvari moramo spremeniti. Moramo biti boljši za ženske povsod po svetu," je dejala.

Spolnega nadlegovanja obtožen tudi brat Weinsteina

Televizijska mreža Spike je sprožila preiskavo obtožb spolnega nadlegovanja izvršne producentke televizijskih serij Amande Segel s strani Boba Weinsteina, brata Harveyja Weinsteina.

Tudi brat zloglasnegab Harveyja Weinsteina, Bob, je obtožen spolnega nadlegovanja. (Foto: AP)

Harvey in Bob Weinstein sta ustanovila filmsko podjetje, ki nosi njun priimek, Harveyja pa so po obtožbah o napadih in nadlegovanju odpustili. Bob je veljal za "dobrega" brata, ki ni počel takšnih reči, sedaj pa je deležen podobnih obtožb. Segelova v reviji Variety trdi, da jo je vztrajno vabil na večerje, domov in v svojo hotelsko sobo.

Začelo se je junija lani, končalo pa čez nekaj mesecev, ko so njeni odvetniki direktorjem podjetja Weinsten dali ultimat, da bo odpovedala sodelovanje, če Bob ne bo prenehal z nadlegovanjem. Njegov odvetnik Bert Fields obtožbe odločno zanika in dodaja, da četudi bi bile te laži resnične, v njih ni niti omembe neprimernega dotikanja. "Poznam Boba in on je zadnji, ki bi se zapletal v spolno nadlegovanje," je zatrdil Fields.

To je prva takšna obtožba na račun Boba Weinsteina, ki je po objavi bratovih dejanj zagotovil, da je zgrožen in da čuti z žrtvami. Zagotovil je tudi, da ni vedel za bratovo početje.

Žensk, ki obtožujejo Harveyja Weinsteina, se že skorajda ne more več prešteti, vse pa govorijo podobno zgodbo o spolno obsedenem producentu, ki jih je lovil po sobah in preganjal, se slačil pred njimi in se samozadovoljeval, zahteval masaže, spolne odnose na tak in drugačen način.

Nekatere so mu zbežale, nekatere celo večkrat, nekatere pa je prepričal ali prisilil v takšne ali drugačne odnose. Zaradi obtožb ga je zapustila žena, izključili so ga iz Akademije filmskih umetnosti in znanosti, mečejo ga iz drugih združenj, policije so sprožile preiskave, njegove izjemno uspešne poklicne kariere pa je konec.

Tudi Polanskega in Cosbyja bi morali izključiti iz Akademije

Po tem, ko so zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju Weinsteina izključili iz prestižne Akademije znanosti in umetnosti gibljivih slik, ki podeljuje oskarje, zdaj mnogi zahtevajo, da se isto stori tudi za Billa Cosbyja in Romana Polanskega. V pismu, ki so ga Cosbyjeve žrtve poslale akademiji, med drugim piše: "Če prav razumemo, sta posiljevalec Bill Cosby in pedofil Roman Polanski še vedno člana akademije. To nas precej bega in je dvolično. Ta moška sta pionirja tega ostudnega vedenja v naši generaciji. Prosim, izključite ju."