Tudi zvezdniki niso vedno popolni

Ob poplavi zvezdniških fotografij, na katerih so videti popolno – zahvaljujoč profesionalnim mojstrom ličenja in najboljšim mojstrom Photoshopa – pogosto pozabimo, da so tudi oni brez njihove pomoči videti kot navadni smrtniki.

Čeprav je ena izmed največjih pop zvezdnic, Katy Perry na družbenih omrežjih pogosto deli fotografije, ki jo prikazujejo v ne najbolj laskavi luči, in takšne, ki kažejo vse vmesne faze postopkov, ki poskrbijo, da so zvezdniki videti nadčloveški.

Na dan norcev je tako delila svojo fotografijo iz leta 1999, zraven pa pripisala: "S ponosom predstavljam naslovnico svojega četrtega albuma." Spodaj je seveda zapisala, da gre za prvoaprilsko šalo.

Dan kasneje je z oboževalci delila posnetek zaslona svojega telefona, ko je sredi masaže obraza govorila s predstavnico založbe, kjer tudi ni bila videti popolno, kakor se zvezdniki navadno radi kažejo.

A seveda je hitro spoznala, da mora popraviti vtis in kot naslednjo je delila popolnoma nasprotno fotografijo. Posnetek zaslona kaže, da je v spletni iskalnik vnesla besede "vroča Katy Perry". Verjamemo, da je imela a izbiro nepregledno množico fotografij. Ni boljšega zdravila za ranjeno samozavest kot to, da v Google vneseš svoje ime, ta pa ti vrne nešteto strani s takšnimi fotografijami.

Kakorkoli, Katy nas je opomnila, da so tudi zvezdniki samo ljudje in da so brez zaledja strokovnjakov videti kot mi.