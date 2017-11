Tyra je postala divja zver

Supermanekenka Tyra Banks, ki je v življenju prestala že kar nekaj preobrazb, je poskrbela za nove dih jemajoče fotografije – postala je tigrica. Dolgoletna voditeljica šova America’s Next Top Model si je za fotografiranje za revijo Paper nadela lasuljo s tigrovo glavo, ki meri kar meter in pol, na obrazu pa so ji umetniki ličenja ustvarili poslikavo, ki jo sestavlja na stotine elementov, prav tako ima na sebi pet plasti umetnih nohtov in tri vrste obraznih protez.

A post shared by Tyra Banks (@tyrabanks) on Nov 27, 2017 at 11:51am PST

"Svoje oboževalce imenujem tigri z ipsilonom," je dejala postavna Tyra, ki ima ipsilon tudi v imenu, zato se je urednik revije odločil, da jo za članek preobrazi v tigra.

"Nikoli še nisem nosila obraznih protez v tako glamuroznem stilu," je rekla manekenka in priznala: "Sem pa že nosila proteze, ko sem se preobrazila v moškega. In dejansko, ko so me predelali v moškega, sem bila privlačna sama sebi. Rekla sem si: Vau, videti sem prav vroče!"

A svojega dveletnega sina Tyra ne more zmesti, kakorkoli se preobleče, jo vedno prepozna. Mama ga, čeprav je postala divja zver, tudi tokrat ni prav nič preplašila. "Moj sin 100-odstotno ve, kdo sem, ne glede na to, kako strašno masko si nadenem. To se mi zdi zelo nenavadno," se čudi supermanekenka, ki jo York pozna ne glede na to, ali ima ličila ali ne, ali je tiger ali ne. Najbrž ga Tyra ne more zmesti tudi zato, ker svojemu sinu daje veliko pozornosti. Pred časom je med drugim ukinila prejemanje e-pošte na telefon, da ne bi bila nenehno v delovnem pogonu in da se lahko, ko je doma, posveča le njemu. "Ko si z otrokom, je pomembno, da je čas kakovostno preživet in bogat," je manekenka, ki se je letos po petih letih razšla s fotografom, Erikom Also, svetovala delovnim mamam.

Tyra je namreč spet vpeta v šov America's Next Top Model, kar je tudi eden od razlogov, da je postala kruta zver, saj v naslednji sezoni obljuba, da bo drznost popeljala na naslednjo stopnjo. "Umaknila sem se, toda socialna omrežja so me klicala v spanju s kriki, da so jezni, ker sem zapustila šov," je dejala Banksova, zakaj ji ni preostalo drugega, kot da se vrne.