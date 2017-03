Fox je za parkinsonovo boleznijo zbolel leta 1991 (Foto: Reuters)

Ameriški igralec Michael J. Fox, ki je bil primoran svojo kariero zaradi parkinsonove bolezni prekiniti za več kot desetletje, je že nekaj časa znova prisoten tako na televiziji kot v medijih. Zelo pogosto govori tudi o svoji bolezni, s katero se spopada že več kot 25 let. Kakor je dejal v nedavnem intervjuju, pa je našel zdravilo za bolezen – in to je humor. Igralec ve, da je bolezen usodna, toda humor mu pomaga, da gre lažje čez težke trenutke.



"Čedalje pogosteje se dogaja, da se svojim simptomom preprosto smejem ...," je igralec zaupal novinarju: "Ravno nekaj dni nazaj sem zjutraj stopil v kuhinjo in si zaželel kave, kavo sem želel pripraviti tudi za ženo Tracy. Natočil sem jo v skodelico – imel nekaj težav, a mi je uspelo. Nato sem polni skodelici prijel v roke in ju želel odnesti do mize, kjer je sedela žena. Seveda je želela pomagati, a sem želel to storiti sam ... In tako sem začel dolgo pot skozi kuhinjo. In začel sem slabo. Šlo je še na slabše. Vročo kavo polivam po rokah, po tleh ... Žena spet vpraša, če mi pomaga. Jaz rečem, da mi bo uspelo ... Seveda, ko sem končno prišel do mize, so bile skodelice skoraj prazne."



Nato je še dodal, da čeprav je bilo jutranje dogajanje nekoliko žalostno, je vse skupaj obrnil na šalo ter dodal, da se zunanjemu opazovalcu najbrž zdi to res žalostno in si mislijo "Ubogi Michael J. Fox, niti kave si ne more prinesti", njemu pa je vse to postalo samo šala.



Fox je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja z nanizanko Družinske vezi, v kateri je igral vlogo Alexa Keatona, nastopal pa je tudi v številnih filmih. Verjetno najbolj poznan je po trilogiji Vrnitev v prihodnost, nato pa še v filmih Žrtve vojne, Mars napada! in Grozoviteži. Na televiziji je najbolj poznan po seriji Spin City, v novem tisočletju pa se je kljub "pokoju" pojavil v nekaj delih serij Boston Legal in The Good Wife.



Fox je za parkinsonovo boleznijo zbolel leta 1991 ter leta 2000 zapustil male zaslone. Ustanovil je Fundacijo Michaela J. Foxa, katere poslanstvo je iskanje zdravila, izboljševanje zdravljenja in terapevtskega procesa obolelih ter ozaveščanje javnosti o parkinsonovi bolezni.