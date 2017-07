Uganete, katera Aerosmithova pesem je njena najljubša?

Caitlyn Jenner je v težkih trenutkih pomagalo poslušanje pesmi skupine Aerosmith. (Foto: AP)

67-letna Caitlyn Jenner je prvič gostovala v zabavni oddaji Jimmy Kimmel Live. "Vse člane moje družine si že imel v oddaji. Zadnji čas, da si povabil še mene! Jaz imam najboljše zgodbe," se je pošalila na začetku.

Nato pa je Jimmy kmalu brez ovinkarjenja dejal: "Nenavadno je, da te zdaj vidim kot žensko, ko sem te pred tem srečal kot moškega. Je tudi zate čudno, ko se pogledaš v ogledalo in si rečeš: Zdaj sem, kdor sem hotel biti?", je vprašal voditelj. Caitlyn se je nasmehnila in odvrnila: "Ne. Zdaj se zjutraj zbudim in čutim mir. Zelo težko je iti skozi življenje s tem."

In ko se je spominjala svojega življenja, polnega skrivnosti in skrivanja, je delila zabavno zgodbo, ki je še ni povedala nikomur. "Če si opazil, sem na Instagramu delila fotografijo Stevena Tylerja. Bila sem na dobrodelnem dogodku, kjer je nastopal. Pred leti sem ga že na kratko spoznala. Rekla sem si, da ga moram pozdraviti. Zato sem odšla v zaodrje in mu povedala, da sem v življenju preživela veliko, veliko težkih časov. V najtemnejših obdobjih sem ves čas ostajala v hiši in se vsake toliko oblekla v ženska oblačila, se odtihotapila v temo in se šla voziti naokoli," je povedala.

Dodala je, da je med vožnjo poslušala Aerosmithe in njihovo pesem Dude looks like a lady (Tip je videti kot dama) - leta, preden je spremenila spol. "To je bila moja himna, na ves glas sem jo predvajala v avtomobilu in se vozila naokoli. Povedala sem mu, da samo želim, da ve, da sem se zaradi pesmi počutila veliko bolje, in to mu je bilo zelo všeč," je pojasnila. Dodala je, da jo je Steven objel in ji dejal, da se morata kdaj dobiti.

Na Instagramu je objavila njuno fotografijo s tega dogodka in šaljivo pripisala, da pripravljata duet za to pesem.