Uganete, v katero lepotico je odrasla tale prikupna deklica?

Igralka Mandy Moore se zna pošaliti na svoj račun. (Foto: AP)

Najbrž ni nikogar, ki ne bi imel albumov, polnih fotografij iz otroštva, ki nas spravijo v krohot, saj se ne moremo načuditi takratni modi in svojemu videzu. Takšne fotografije raje skrivamo pred drugimi, a ne igralka Mandy Moore, ki na svojem Instagramu redno deli svoje prikupne otroške fotografije.

32-letna zvezdnica serije This is us se sicer v seriji spreminja iz 30-letnice v žensko zrelih let, a ta preobrazba ni nič v primerjavi s pravo preobrazbo iz deklice z zobnim aparatom v lepotico, kakršna danes je.

Leta 1994, ko smo prvič spoznali Rossa in Rachel, je bila igralka stara 10 let. In bila je videti povsem drugače, kot zdaj.

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Mar 17, 2017 at 9:35am PDT

Na fotografij odpira božična darila, v rokah pa drži potovalno različico družabne igre Clue. "Pripravljena na rdečo preprogo. Iz nerazložljivega razloga mi je mami dovolila, da se pri 10 letih trajno pobarvam in skodram (!). Skodrani frufru? MAMA. In tudi, zobni aparat sem imela le šest mesecev (morala bi ga imeti dlje, ker moji zobje NISO ravni), a sem dobro izkoristila dejstvo, da je bil pisan, saj se je skladal s prazniki," je šaljivo zapisala ob fotografiji.

In ta mala deklica je zrasla v takšno lepotico (na fotografiji je s soigralcem iz serije This is us, Milom Ventimiglio):

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Mar 15, 2017 at 9:39am PDT

Mandy je pred tem delila še več spominov iz otroštva.

"Ena iz mojih plesnih časov," je pripisala ob tej:

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Mar 16, 2017 at 7:52am PDT

"Ko se zaveš, da je pred tabo vikend," je zapisala ob tej:

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Mar 3, 2017 at 5:46pm PST

"Ni se veliko spremenilo," se je pošalila ob tej:

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm) on Feb 17, 2017 at 9:48am PST

"Jaz in prvi Milo v mojem življenju":