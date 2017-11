Ugotovitve obdukcije: Tony moškemu, ki je ležal na cesti, ni zadal smrtno nevarnih poškodb

Informacije, ki so pricurljale v javnost, potrjujejo izpoved Tonyja Cetinskega. (Foto: Miro Majcen)

Preiskava vzroka smrti 62-letnega Ibrahima Kevljanina - Braca, ki ga je v začetku meseca v ozki ulici v Rovinju povozil priljubljeni hrvaški pevec Tony Cetinski, je še vedno zavita v tančico skrivnosti. Ker je preiskava še v teku, tožilstvo ne razkriva nobenih informacij, čeprav je obdukcija že opravljena.

A je novinarjem hrvaškega portala Jutarnji.hr vseeno uspelo izvedeti nekaj podrobnosti, ki potrjujejo pevčev opis dogodka.

Na podlagi obdukcije, prič in mnenj strokovnjakov naj bi ugotovili, da je 62-letnik ležal na cesti, ko ga je povozil Cetinski. Z levim sprednjim kolesom naj bi mu povozil nadlaket in povzročil še nekaj poškodb, ki pa same po sebi niso bile smrtno nevarne.

Želim se prebuditi iz te nočne more. Za vedno bo ostala velika bolečina.

Po nesreči, ki je izzvala velik interes javnosti in medijev, je policija zahtevala tudi, da se preveri, ali je v času nesreče Cetinski morda telefoniral ali pisal sporočilo, in vse ostale relevantne podatke glede prometa na njegovem telefonu, ki bi lahko policiji pomagali ugotoviti razlog za tragično nesrečo, poroča portal. Preučili so tudi prometni dosje voznika.

Mercedes, ki ga je vozil Cetinski, je še vedno na policiji.

'Prizor se je za vse življenje zarezal v moj spomin'

Po nesreči je priljubljeni pevec za revijo Glorija dejal, da se, čeprav je v šoku, dobro spominja nesreče, a da mu ni jasno, kako se je lahko zgodila, saj se je po tej ulici vozil že velikokrat, in dobro ve, kako oster je eden izmed ovinkov.

"Moraš biti zelo previden, skoraj se moraš povsem ustaviti, da lahko med dvema stenama zaviješ levo, in tako sem tudi naredil. Zelo počasi sem zavil, in nato takoj začutil, da se je nekaj zgodilo pod avtomobilom. Ustavil sem, stopil iz avtomobila, pogledal pod njega, a nisem ničesar videl. Pogledal sem še enkrat, z druge strani, in videl, kar sem najmanj pričakoval - človeka," je povedal priljubljeni pevec.

"Ta prizor se je za vse življenje zarezal v moj spomin," je dodal ter pojasnil, da ga je zanimalo samo, ali je človek živ in želel storiti vse, da bi ga rešil.

"Upal sem, da je živ. Stekel sem v frizerski salon preko ulice in zakričal, naj pokličejo rešilca. Nato sem stekel do prtljažnika in poiskal dvigalko, da bi dvignil avtomobil z moškega. Skušal sem storiti karkoli, da rešim človeka, a nisem uspel. Ko so prispeli rešilci, so takoj povedali, da ne kaže znakov življenja. Ta nemoč, dejstvo, da mu ne morem na noben način pomagati, je grozljiv občutek," je pevec še povedal za revijo Glorija.

Po informacijah portala Jutarnji.hr se torej njegova zgodba ujema z ugotovitvami policije, saj na njegovem vozilu ni takšne škode, ki bi nastala, če bi Kevljanin stal. Čez njegovo telo je zapeljal samo s sprednjim levim kolesom, telo pa je bilo med sprednjimi in zadnjimi kolesi.