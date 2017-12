Angie razkrila, zakaj sta se z Bradom razšla

Joliejeva še vedno verjame v moč umetnosti. (Foto: AP)

Angelina Jolie se je v nedavnem pogovoru navezala na zadnji film, pri katerem sta sodelovala z nekdanjim možem Bradom Pittom. Za sodelovanje z njim v filmu Ob morju se je odločila, ker je verjela, da bo skupno snemanje izboljšalo njun odnos in ju bo film povezal, kot ju je povezala uspešnica Gospod in gospa Smith, po kateri sta postala par.

"Spoznala sva se tako, da sva delala skupaj, in delo nama je šlo vedno dobro od rok," je svoja pričakovanja razložila Joliejeva in nadaljevala: "Mislila sem, da bo to dober način, da najdeva pot drug do drugega. Po eni strani nama je pomagalo, po drugi sva se naučila nekaj lekcij. A skozi celotno situacijo je bila prisotna neka teža, ki ni nehala pritiskati, in to ni bilo zaradi filma."

Takrat je Joliejeva spoznala, da so ju zelo prizadeli zunanji dejavniki. "V razponu preteklega desetletja sem izgubila mamo, prestala mastektomijo in opravila operacijo zaradi grožnje raka na jajčnikih, tukaj pa so bile še druge stvari, skozi katere moraš v življenju," je svoje spoznanje delila igralka in režiserka.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se ločila lanskega septembra, po 12 letih skupnega življenja.

Angelina na rdečo preprogo rada pripelje svoje otroke, nazadnje je prišla s Shiloh in Zaharo. (Foto: AP)

"Umetnina je lahko nekaj, kar te pozdravi, ali nekaj, kar je težko razumeti. Ne vem. Vesela sem, da sva sodelovala pri tem filmu, da sva skupaj nekaj odkrila. Karkoli je to bilo, morda ni rešilo perečih stvari, a drug drugemu sva dala vedeti nekaj, kar sva si morala sporočiti," je sklenila Joliejeva, ki še vedno verjame v umetnost. Prav ta ji je namreč že pomagala izboljšati en odnos v življenju, in sicer z njenim odtujenim očetom Jonom Voightom, s katerim se v mladosti ni čutila povezano, povezali so ju šele njeni otroci. "Skozi umetnost sva se lahko vedno pogovarjala. To je najin skupni jezik, pogovori o politiki pa nama ne gredo preveč dobro od rok."