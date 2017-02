Umrl igralec iz Igre prestolov

"Na žalost smo bili obveščeni, da je v soboto umrl najvišji Britanec Neil Fingleton," so zapisali na Facebook strani londonskega kluba visokih ljudi. Igralec je bil poznan po svoji vlogi v ameriški televizijski nadaljevanki Igra prestolov.

Fingleton se je rodil leta 1980 v Durhamu na severu Anglije, kariero pa je začel kot košarkar v ameriških in španskih klubih. Prejel je tudi štipendijo univerze v Severni Karolini. Športno kariero je moral leta 2007 zaradi poškodbe predčasno zaključiti.



Kasneje je zašel v filmske vode, med drugim je igral v filmih Možje X: Prvi razred in Jupiter v vzponu. Nastopal je tudi v televizijski seriji Doctor Who. Najbolj znan pa je po vlogi velikana v nadaljevanki Igra prestolov, v kateri je prvič nastopil leta 2014.



"Zelo sem žalosten ob novici o tragični smrti Neila Fingletona. Sledil je svojim sanjam. Počivaj v miru," je na Twitterju zapisal njegov soigralec v seriji Ian Whyte.



Fingleton je sicer leta 2006 v pogovoru za Guinessovo knjigo rekordov dejal, da je bil pri 16. letih visok že 2,25 metra, pri 18. pa je nehal rasti.