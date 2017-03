Umrl je avtor enega najbolj prodajanih romantičnih romanov, Mostovi Madisona

Najini mostovi (The Bridges of Madison County) je film, ki je za mnoge eden lepših romantičnih filmov. Posnet je bil po romanu pisatelja Roberta Jamesa Wallerja, ki se je poslovil v 78. letu, umrl je na svojem domu, vzrok smrti še ni znan, so medijem javili iz njegove založbe.



Poleg priljubljene knjige je fotograf in pisatelj napisal še šest drugih romanov, toda Mostovi Madisona so še vedno njegov najbolj uspešen roman, prodali so več kot 50 milijonov izvodov, preveden pa je bil v več kot 40 svetovih jezikov. Waller je v nekem intervjuju dejal, da je roman napisal v enajstih dneh.



Roman govori o enkratni ljubezni med poročeno žensko in poklicnim fotografom na ameriškem podeželju, in je bil predvsem v ZDA ogromna uspešnica, kasneje so posneli tudi zelo uspešen film z Meryl Streep in Clintom Eastwoodom.