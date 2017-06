Umrl je avtor slavnega medvedka Paddingtona

Bond se je rodil leta 1926 v Newburyju. Preden je postal snemalec televizijske hiše BBC, je bil v kraljevih zračnih silah in britanski vojski. (Foto: AP)

Pisatelj Michael Bond je medvedka svetu prvič predstavil leta 1958 v knjigi Medvedek Paddington (A Bear Called Paddington). Medvedek, ki nosi ime po londonski postaji Paddington, je med otroci priljubljen že od nastanka.

Zgodbe o Paddingtonu, ki izvira iz temnih perujskih gozdov in nosi star klobuk, potuje z zdelanim kovčkom ter je oblečen v plašček, so vse od prvih izdaj konec 50. let minulega stoletja doživljale številne ponatise. Knjige o medvedku so bile prevedene v 40 jezikov, po svetu jih je bilo prodanih več kot 35 milijonov izvodov.

Lik medvedka, ki obožuje marmelado, pa je navdihnil tudi vrsto animiranih televizijskih serij in film iz leta 2014, v katerem so med drugim zaigrali Hugh Bonneville, Sally Hawkins in Julie Walters. Glas je medvedku posodil Ben Whishaw. Novembra bo v britanske kinematografe prišlo tudi njegovo nadaljevanje.

Paddington je sicer resnični medvedek. 24. decembra 1956 je Bond, tedaj snemalec televizijske hiše BBC, v londonski trgovini našel enega samega plišastega medveda in ga kupil za svojo ženo Brendo. Poimenoval ga je po postaji blizu njunega doma, Paddington, nato pa v samo enem tednu napisal osem zgodb o njem.

Decembra 2014 je Bond izdal knjigo o novih dogodivščinah Paddingtona v Londonu, o katerih medvedek v pismih poroča upokojeni teti Lucy v dom ostarelih medvedov v perujsko prestolnico.

Bond se je rodil leta 1926 v Newburyju. Preden je postal snemalec televizijske hiše BBC, je bil v kraljevih zračnih silah in britanski vojski.